Economia: DOLARIZAÇÃO DA ECONOMIA ARGENTINA NÃO É FÁCIL

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta 5ª feira (17.ago.2023) ser de “difícil execução” o plano de Javier Milei para dolarizar a economia da Argentina.

Com ideias ultraliberais na economia, Milei liderou a eleição primária argentina e tem como promessa acabar com o peso (a moeda argentina).

Em entrevista ao Poder360, Campos Neto disse que é preciso muita credibilidade dos investidores para que não haja solavancos na economia argentina na migração para o dólar. Ele afirmou também que, para fazer isso, “é necessário ter dólares”.

Milei culpa o Banco Central do país e o governo local como responsável pela perda de valor do peso e sugere uma redução “drástica” do Estado para diminuir as despesas públicas.

“Não é uma coisa fácil de se fazer no momento atual”, disse Campos Neto.

O presidente do BC explica que é possível aumentar a entrada de dólares no país a partir do estabelecimento do preço e da credibilidade associada a esse preço. “Posso botar um preço muito barato. Mas, se as pessoas não acreditarem que aquilo vai ser feito com credibilidade, não vai trazer o dinheiro de volta”, declarou.

Ou seja, os investidores, principalmente, os estrangeiros, poderiam não investir mais na Argentina e a crise econômica do país se acentuar.

Segundo o brasileiro, alguns países já tentaram fazer essa transição. As nações menores têm maior facilidade.

Indagado se a Argentina poderia fazer algo parecido com a implementação do Plano Real, no Brasil, na década de 90, Campos Neto disse que os argentinos precisariam de uma âncora para trazer confiança a uma nova moeda.

Os economistas ligados à Milei entendem que essa âncora teria que ser o dólar, e não uma nova moeda emitida pela Argentina.

A inflação acumulada em 12 meses do país atingiu 115,6% em junho, maior nível desde agosto de 1991. Nesta semana, o Banco Central argentino subiu nesta semana a taxa básica de juros em 21 pontos percentuais, de 97% para 118% ao ano.

QUEM É MILEI

Javier Gerardo Milei tem 52 anos. É formado em economia. Ele está à direita no espectro político ideológico.

O candidato concorre à Casa Rosada pela coalizão “La Libertad Avanza” (em português, A Liberdade Avança). Milei se autodefine como “anarcocapitalista” e “libertário” –é contra a interferência do Estado na sociedade e a favor do sistema de livre mercado.

