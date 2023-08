Quadro é Estável: FAUSTÃO É INTERNADO EM SÃO PAULO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado desde o dia 5 de agosto no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar um quadro de insuficiência cardíaca.

A assessoria de imprensa do hospital diz que o apresentador encontra-se “encontra-se estável e em cuidados intensivos”.

O apresentador estava à frente do “Faustão na Band”, na Bandeirantes, que anunciou em maio que o programa chegaria ao fim neste mês de agosto após um ano e meio no ar, segundo assessoria do Grupo Bandeiras de Comunicação.

O último programa será exibido nesta sexta-feira (18), de acordo com a emissora. Será o último programa inédito com o apresentador de 73 anos. Na gravação do programa, Faustão foi surpreendida por uma homenagem dos filhos no palco, além de mensagens carinhosas de colegas da emissora.