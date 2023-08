Inovação: PREFEITOS APROVAM “ITAIPU MAIS QUE ENERGIA”

Os(as) prefeitos(as) dos municípios contemplados pela ampliação da área de abrangência da Itaipu, anunciada nesta sexta-feira (18), aprovaram o programa “Itaipu Mais que Energia”.

É o caso de Pérola, município localizado na microrregião de Umuarama, noroeste do Estado do Paraná, com uma população estimada de 11.020 habitantes. Segundo a prefeita Valdete Cunha, havia um desequilíbrio entre as regiões que recebiam benefícios de Itaipu e as que não eram beneficiadas. “Estamos muito felizes e agradecidos por estarmos sendo contemplados”, afirmou. O projeto de parceria de maior interesse é na área de energia fotovoltaica para a iluminação dos prédios públicos do município, além de investimentos na parte de pavimentação rural.

Para o prefeito de Adrianópolis, Valdir de Oliveira Rosa, o anúncio vem em boa hora. O município fica no sudeste do Estado e pertence à Região Metropolitana de Curitiba. “Fico muito feliz por essa gestão olhar para todo o Estado. Precisamos do apoio da maior usina hidrelétrica [em produção acumulada] do mundo para levarmos projetos de desenvolvimento sustentável para todos os nossos municípios. Com uma fauna local rica e surpreendente, a região é um forte potencial turístico paranaense”, explicou.

Quem também aprovou foi Elídio Zimerman de Moraes, prefeito de Mangueirinha, cidade com 16.603 habitantes, no sudoeste do Paraná. “A gente tem uma expectativa muito grande em relação ao programa, porque quando uma empresa com esse nível, com esse aporte e a organização que sempre teve, e que orgulha o nosso País, se propõe a nos auxiliar, é muito importante”, disse. Os projetos previstos serão principalmente de asfaltamento de vias de acesso às áreas de turismo.

A prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuck, disse acreditar que a parceria vai agregar riqueza para o desenvolvimento do município, com geração de renda para a economia local, o que vai melhorar também a vida das pessoas. “É extremamente importante essa parceria, porque todo recurso bem aplicado acaba sendo replicado em estrutura, logística e bem-estar da população.” Localizado no sudoeste do Paraná, Fernandes Pinheiro tem 5.690 habitantes e vive do agronegócio, especialmente da produção de leite e cereais.

O prefeito de Paranhos (MS), Donizete Viaro, destacou que Itaipu já tem ajudado muito os municípios, mas agora esse apoio será ampliado. Com 12.921 habitantes, Paranhos precisa garantir recursos na área de energia limpa, com a instalação de placas solares nos prédios públicos. A atividade econômica do município gira em torno da pecuária e da agricultura.