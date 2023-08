Incentivo: TRANSPETRO PATROCINA MAIOR EVENTO DA INDÚSTRIA NAVAL DA AMÉRICA LATINA

Em alinhamento com o papel de protagonista no projeto de retomada da indústria naval no Brasil, a Transpetro será a patrocinadora da principal plataforma de negócios da indústria marítima da América Latina, a Navalshore, que acontece de 22 a 24 de agosto no Expo Mag, no Rio de Janeiro.

A 17ª edição do evento será ponto de encontro dos segmentos naval e offshore, reunindo armadores, estaleiros, fabricantes e fornecedores nacionais e internacionais para fomentar negócios e promover o debate sobre o reaquecimento do setor.

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, será um dos palestrantes no painel “Caminhos para o fortalecimento da indústria naval e offshore”, que ocorre no dia 22. E o diretor de Transporte Marítimo, Dutos e Terminais, Jones Soares, é o convidado do painel “Transição energética na indústria marítima”, a ser realizado no dia 23.

“Nesta nova fase de investimentos e de retomada da ampliação da frota própria da Transpetro, queremos trabalhar com transparência, abertos ao diálogo e com comprometimento com a agenda ASG. Somos a maior companhia de logística de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina e, portanto, protagonistas dos debates que ocorrem na Navalshore”, pontua Bacci.

Além da participação nos debates, a Transpetro contará com um espaço posicionado estrategicamente na entrada do evento, onde os visitantes poderão conhecer de perto o funcionamento de um simulador de transporte marítimo, que será instalado no estande. Outra atração irá mostrar, com interatividade, a história da frota de 36 navios da companhia.

A Transpetro também disponibilizará aos participantes da Navalshore um espaço de convivência na Sala Somos Transpetro.

Sobre a Transpetro

A Transpetro opera 49 terminais (28 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 36 navios. A empresa é a maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina.

A companhia presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da maior subsidiária da Petrobras conta com mais de 170 clientes.

Sobre a Navalshore

A Navalshore 2023 contará com 90 empresas expositoras. O público esperado, segundo os organizadores, é de 10 mil profissionais do setor. Em 16 edições, o evento é responsável pela exibição de mais de 3.400 marcas de fornecedores de produtos e serviços para a indústria naval do mundo inteiro, promovendo negócios e desenvolvimento de parcerias. Paralelamente à feira, a cada edição são promovidos cursos, workshops e conferências.