Dia do Folclore Brasileiro: BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOVE O “HORA DA HISTÓRIA” EM CELEBRAÇÃO À ESTE DIA

O Saci-Pererê, o Curupira, a Mula sem Cabeça, os índios Naipi e Tarobá, entre outros personagens das lendas brasileiras e regionais, estarão juntos nesta terça-feira (22), no auditório da Fundação Cultural, para celebrar o Dia do Folclore Brasileiro. As personagens ganharão vida por meio do projeto “Hora da História”, com a contação de histórias feita pelas auxiliares de biblioteca Suelma Valêncio Nunes e Teresa Victória Gonçalves.

As sessões acontecerão às 10h e às 15h. A atividade é aberta ao público e também terá a participação especial de alunos da Escola Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza. Para eles, haverá atividades lúdicas na Biblioteca Municipal Elfrida Engel Nunes Rios, após a contação de histórias.

“É uma ação especial do projeto ‘Hora da História’ para este dia, para que as crianças conheçam e tenham contato com histórias que fazem parte da nossa cultura popular e possam perpetuar a memória para as próximas gerações”, informou Teresa.

Para enriquecer ainda mais a ação e marcar a memória das crianças, as organizadoras também estão transformando o espaço da biblioteca com uma decoração temática, unindo linguagem visual e oral para reviver as lendas. “Estamos também empenhados em fazer a contação de histórias com os personagens folclóricos e enfatizando a cultura regional de Foz do Iguaçu com foco na “Lenda das Cataratas”, acrescentou Suelma.

“Hora da História”

A ação integra o projeto “Hora da História”, que acontece desde junho deste ano todas as sextas-feiras pela manhã, na Biblioteca Municipal. A iniciativa idealizada por Suelma surgiu dos desafios para a formação de novos leitores infantis em meio a um cotidiano altamente tecnológico.

“Sou contadora de histórias há 20 anos e ouvia relatos de mães que sentem dificuldade em fazer os filhos se interessarem pela leitura, por conta dos aparelhos de celular que atraem muito a atenção dessa geração de pequeninos inseridos na modernidade tecnológica. Foi assim que nasceu o projeto”, contou Suelma.

Em pouco tempo, o projeto “Hora da História” cresceu bastante. “No início tínhamos poucas crianças e hoje o número de crianças é considerável para que este projeto continue. Percebemos que ao ofertar, geramos interessa delas pela leitura, e agora, o “Hora da História” é muito aguardado por eles todas as sextas-feiras. Eles amam esse momento mágico que os faz emprestar mais livros para ler”, acrescentou Suelma.

Dia do Folclore

Dia do Folclore surgiu em 1965, após um decreto assinado pelo presidente Humberto Castello Branco, oficializando a data. A origem da fixação da data remonta à Semana da Arte Moderna, em 1922, com o movimento pela manifestação e valorização da identidade cultural brasileira.

Com o significado de “conhecimento do povo” ou “aquilo que o povo faz”, o folclore brasileiro é bastante rico e diversificado e conta com várias lendas nacionais e regionais, como a do Saci- Pererê, Curupira e as Lendas das Cataratas.