Equador: RESULTADO DA VOTAÇÃO HISTÓRICA QUE IMPACTA NO FUTURO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA AMAZÔNIA

Os equatorianos foram às urnas no último domingo (20/8) para escolher um novo presidente, mas também para ganhar voz nas políticas ambientais de seu país, em meio a um pleito marcado por violência política.

O plebiscito era sobre o destino do “Bloco 43”, um grupo de campos de exploração de petróleo localizados no Parque Nacional Yasuni, uma das áreas ambientais mais ricas do mundo.