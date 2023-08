Operação: AÇÃO INTEGRADA DE FISCALIZAÇÃO APREENDE 37 PIPAS E 55 CARRETÉIS DE LINHAS CORTANTES

Em uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes de fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, foram apreendidas 55 carretéis de linhas cortantes e 37 pipas em diversas regiões da cidade.

A operação, denominada “AIFU/Linhas Cortantes”, foi desencadeada após denúncias dos moradores à Guarda Municipal, via telefone 153. As ações ocorreram no sábado (19) e no domingo (20) em espaços públicos e estabelecimentos comerciais no Porto Meira, Jardim São Paulo, São Luis, Vila A, Lagoa Dourada e Jardim Colombelli.

O objetivo da operação foi garantir o cumprimento da lei que proíbe a utilização e a venda de cerol ou materiais cortantes nas linhas de pipa, a fim de evitar acidentes, especialmente com pedestres, motociclistas e ciclistas. “A Guarda Municipal estava recebendo muitas denúncias a respeito da utilização de cerol em linhas de pipa em locais com grande concentração de pessoas, como praças e parques. Neste primeiro momento, as pessoas identificadas com este tipo de material foram orientadas. Numa próxima operação, serão aplicadas multas e as sanções cabíveis”, informou o diretor da GM, Marcelo Yarid.

A Lei Municipal nº 4.800/2019 proíbe a fabricação, comercialização e o uso de cerol ou qualquer tipo de material cortante nas linhas de pipas, para recreação ou com finalidades publicitárias, com pena de multa de até 100 unidades fiscais. O ato de empinar pipa fazendo uso da linha com cerol também configura delito de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no Art. 132 do Código Penal, com pena de três meses a um ano de detenção.

Para as próximas ações, a Guarda Municipal solicitará a presença dos órgãos de proteção da criança e do adolescente a fim de fortalecer as orientações para este público.