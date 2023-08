Pesquisa Indica: PROFISSIONAIS DA AMÉRICA LATINA SÃO MAIS RECEPTIVOS À ADOÇÃO DE IA NO MERCADO DE TRABALHO

Os profissionais da América Latina esperam mudanças e parecem mais receptivos à adoção de inteligência artificial (IA) do que seus colegas na América do Norte e no Reino Unido. É o que aponta o relatório The Future of Professionals, lançado nesta terça-feira (22) pela área de pesquisas da Thomson Reuters. Segundo os dados levantados, mais de 50% dos colaboradores na América Latina acreditam que a tecnologia terá impacto no mercado de trabalho e nos negócios, contra 40% dos seus pares nas demais regiões pesquisadas.

“Os profissionais da América Latina têm um olhar até mais comercial sobre as possibilidades que as novas tecnologias disponíveis podem trazer, tanto no médio prazo, de 18 meses, quanto até cinco anos para frente. Eles pensam na tecnologia e na IA generativa de forma mais otimista, mas, ao mesmo tempo, são realistas de que terão que trabalhar mais para acompanhar essas transformações”, avalia Adrián Fognini, manager director da Thomson Reuters Latam.