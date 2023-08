Alta Em Julho: AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU ULTRAPASSA 1,1 MILHÃO DE PASSAGEIROS EM 2023

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em julho, 164.386 passageiros embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O número é 25,6% maior do que o registrado em junho (130.892) e 13,7% superior a julho de 2022 (144.599).

Os números levam em consideração apenas o campo “passageiros pagos” do painel da ANAC, com a exclusão do campo “passageiros grátis”, que até então era considerado nos levantamentos publicados pelo H2FOZ. Com essa nova metodologia, o total atualizado de passageiros no semestre é de 941.501 frente aos 961.315 divulgados em matéria publicada no dia 25 de julho.

As principais rotas em julho foram São Paulo (pelos aeroportos de Guarulhos e Congonhas), Campinas (Viracopos), Curitiba (Afonso Pena) e Rio de Janeiro (Santos Dumont). O único destino internacional da lista no mês foi Santiago (Chile).

Em relação às companhias aéreas, a Latam dominou as emissões envolvendo o aeroporto de Foz, com 39,5% dos bilhetes de julho, seguida pela Azul (33,3%), Gol (25,2%) e JetSmart (2%).

No acumulado de 2023, já são mais de 1,1 milhão de embarques e desembarques realizados por Foz do Iguaçu nos primeiros sete meses do ano (1.105.887). O número é 40,6% maior do que o registrado no mesmo período em 2022 (786.208 passageiros), mas segue 16,1% abaixo do fluxo de 2019 (1.317.568).