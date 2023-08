Caiado critica reforma tributária: ‘NINGUÉM SABE QUAL SERÁ A ALÍQUOTA’

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), fez críticas à reforma tributária nesta quarta-feira, 23. O texto que tramita no Senado ainda não tem definição de qual alíquota vai incidir no Imposto de Valor Agregado (IVA), que irá substituir os outros cinco impostos – três federais e dois estaduais e municipais. O chefe do Executivo goiano também demonstrou insatisfação com as chamadas “exceções” na reforma e disse que o governo federal “inverteu” a ordem de prioridades na pauta. Segundo Caiado, as discussões sobre a reforma tributária estão ocorrendo sem que se saiba quanto vai ser gasto. Por isso, ele entende que a reforma administrativa deveria ser votada antes. Já o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse que a discussão sobre a reforma tributária está “madura” e que a questão da alíquota é algo que precisa ser definido, mas “não preocupa tanto”.

(Da Redação com Jovem Pan News – Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)