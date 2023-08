Entenda: BRASIL PROPÕE GARANTIA EM YUAN DAS EXPORTAÇÕES À ARGENTINA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 4ª feira (23.ago.2023) que o governo brasileiro fez uma proposta formal à Argentina para que a garantia das exportações brasileiras ao país vizinho seja feita em yuan, a moeda chinesa. A operação de câmbio para o real seria feita pelo Banco do Brasil e estaria no patamar de US$ 100 milhões por se tratar de um 1º teste. O Brasil, segundo o ministro, ainda aguarda uma resposta do governo argentino.

“Nós já encaminhamos para o governo argentino uma proposta de garantia em yuan das exportações brasileiras. Uma garantia com o Banco do Brasil de fazer o câmbio para o real. Para os exportadores brasileiros é uma coisa boa. Será uma boa notícia se a Argentina concordar”, declarou.

Segundo Haddad, isso daria segurança aos exportadores brasileiros para fazer negócios com a Argentina tendo “100% de garantia” do pagamento. Ele afirmou que o Tesouro Nacional considerou a garantia “adequada” e que o Banco do Brasil concordou com a operação.

“Porque eles podem ter algum fluxo de venda dos seus produtos com 100% de garantia e para o Brasil sem problemas porque o cambio vai ser feito do yuan para o real e isso tranquiliza também o tesouro nacional. É uma garantia que o Tesouro considerou adequada e o Banco do Brasil concordou nos moldes que foi apresentada. Estamos aguardando agora o retorno para saber.”

O ministro falou com jornalistas em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da 15ª Cúpula dos Brics, grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Atualmente, o comércio entre Brasil e Argentina é feito pelo dólar dos Estados Unidos. Em janeiro, Lula e o presidente argentino, Alberto Fernández, divulgaram carta conjunta citando a possibilidade de criar uma moeda comum entre os países para intermediar o comércio regional. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ser contra.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na 3ª feira (22.ago), em sua live semanal, que o Brasil poderia ajudar a Argentina utilizando yuans e não dólares.

Ao falar sobre o uso de moedas locais em transações comerciais do Brics, o petista citou como exemplo a ajuda que o Brasil pode dar à Argentina. De acordo com ele, o país pode ajudar o vizinho com yuans, a moeda chinesa, em vez de enviar dólares.