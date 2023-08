Entenda: CRESCE DEMANDA POR DELIVERY SUSTENTÁVEL

De acordo com pesquisa recente da Opinion Box, 63% dos consumidores brasileiros dão preferência para empresas reconhecidas pela preocupação com o meio ambiente.

Nesse cenário, as empresas estão cada vez mais engajadas com soluções envolvendo a sustentabilidade, e uma das práticas que está em crescimento no mercado são as entregas verdes. “O conceito da entrega verde envolve o uso de estratégias ecológicas e sustentáveis para a entrega de produtos dos mais variados tipos, visando minimizar o impacto negativo no meio ambiente” , explica o CEO da startup de soluções em mobilidade urbana E-Moving, Gabriel Arcon.

As entregas verdes englobam desde o uso responsável de materiais de embalagem recicláveis como a adoção de veículos de baixa emissão de carbono ou movidos a energia renovável – como as bicicletas elétricas -, além da adoção de rotas que reduzem a emissão de poluentes na atmosfera.

Engajamento com a sustentabilidade

Como este tema está sendo abordado constantemente pela sociedade, as empresas buscam se manter engajadas para mostrar que estão adotando estas práticas para serem vistas por todos, e a iniciativa das entregas verdes tem se mostrado atrativa para eles.

“Essa iniciativa permite que as empresas reduzam sua emissão de carbono, e corresponde às expectativas dos clientes que valorizam o cuidado com o meio ambiente. Isso também pode fortalecer a reputação das marcas e aumentar a lealdade do consumidor”, conta Arcon.

Vantagens para empresas

As alternativas sustentáveis de mobilidade, cada vez mais em alta no mercado, vão além de somente beneficiar o meio ambiente. Segundo o especialista, a abordagem pode trazer outros benefícios. “Redução de custos operacionais, melhoria da eficiência logística e aumento da satisfação do cliente são alguns dos resultados positivos relatados pelas empresas que já implementaram a entrega verde”, resume o CEO da E-Moving.

Ações em prol da sustentabilidade

De acordo com o CEO, as parcerias ajudam a implementar este tipo de entrega. “A E-Moving, por exemplo, tem diversas empresas parceiras que estão comprometidas em fazer a diferença em relação à sustentabilidade, pensando em inovação não somente disponibilizando frotas de bicicletas elétricas, como também traçando rotas que ajudam na otimização das entregas”, comenta.

Para o executivo da E-Moving, o aumento das entregas verdes é, sem dúvida, um ponto positivo, mas ainda está distante de atingir o seu potencial máximo do que pode ser aplicado pelas empresas. “As entregas verdes apontam uma determinação das empresas e a preocupação das corporações com o ESG e a preservação do meio ambiente. Essa mudança demonstra compromisso genuíno com a sustentabilidade, que traz benefícios não apenas para o meio ambiente, mas também para o sucesso a longo prazo das empresas no mercado, que depende de as marcas se posicionarem como cada vez mais conscientes e responsáveis de sua responsabilidade com ESG”, finaliza Arcon.