Investimento: POLÍTICA INDUSTRIAL PROMETE DESTRAVAR CRESCIMENTO DO PAÍS

Responsável por 23,9% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2022, a indústria nacional tem sofrido um processo de declínio nas últimas décadas. Em 1985, por exemplo, o setor representava 48% do PIB. A ampla participação naquela época foi pavimentada a partir da adoção de políticas públicas que incentivaram investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada, em áreas estratégicas para o Brasil.

Passadas mais de 3 décadas, as políticas públicas continuam sendo decisivas para o crescimento e a consolidação do parque industrial e para frear o processo de desindustrialização do país, apontam especialistas.

A solução, segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria), passa pela adoção de uma política industrial orientada por 4 missões: descarbonização da economia, transformação digital, saúde e segurança sanitária e defesa e segurança nacional. As soluções foram detalhadas no Plano de Retomada da Indústria. A iniciativa também tem 60 propostas para sanar os principais entraves ao desenvolvimento socioeconômico, como a complexidade do sistema tributário, a dificuldade de acesso a crédito, insegurança jurídica, deficiência em infraestrutura etc.

Esses problemas contribuíram para o Brasil cair 10 posições no ranking Competitividade Brasil 2021-2022, saindo da 6ª posição, em 2010, para a 16ª, em 2022, atrás de nações como Colômbia, México e Indonésia. O levantamento mede a competitividade de 18 nações a partir da avaliação de 9 indicadores –mão de obra, financiamento, infraestrutura e logística, tributação, ambiente de negócios, ambiente macroeconômico, estrutura produtiva, educação e tecnologia e inovação.

Dentre os fatores que mais pesam para a baixa competitividade brasileira está o chamado “Custo Brasil”. Um estudo do MBC (Movimento Brasil Competitivo), em parceria com o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), mostra que as empresas gastam R$ 1,7 trilhão a mais para atuar no Brasil do que a média nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Segundo especialistas, tais elementos combinados à falta de políticas industriais e à valorização do câmbio, a partir da década de 1990, levaram o Brasil à desindustrialização precoce, na qual a participação do setor foi substituída por serviços tradicionais –táxi, beleza, alimentação etc.–, em vez de serviços de alto valor agregado, como financeiros e de TI (Tecnologia da Informação).

“Comumente se diz que a desindustrialização é um fenômeno global, mas o peso de serviços que aumenta nos países desenvolvidos é de alto valor agregado e, em grande parte, demandados pela indústria. É por isso que eles adotam políticas industriais: porque gera mais renda e demanda por trabalhadores qualificados”, afirmou o economista João Emilio Gonçalves, sócio da Eclésia Estratégia e Inteligência Política.

Dados da CNI, atualizados em abril de 2023, mostram que 2/3 dos investimentos brasileiros em pesquisa e desenvolvimento são feitos pela indústria. A remuneração média dos funcionários com ensino superior completo também é maior no setor (R$ 8 mil), se comparada com a média geral do país (R$ 6,2 mil).

Para voltar a ofertar mais emprego de qualidade, o economista e professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Paulo Gala diz ser essencial o país adotar políticas industriais para superar as chamadas “barreiras à entrada”, ou seja, dificuldades que são impostas a países menos industrializados para concorrer com aqueles mais industrializados.

“A concentração das indústrias faz com que exista uma assimetria de condições muito grande. Todos os países emergentes precisam de política industrial se quiserem competir com a indústria dos países mais ricos. É como se o governo nivelasse o campo de jogo”, declarou o professor.

Um bom exemplo no Brasil são os genéricos. A regulamentação em 1999 determinou que as fórmulas são de domínio público depois de 20 anos de exclusividade do laboratório criador. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi criada nesse âmbito, para atestar a qualidade dos remédios. Assim, ampliou-se o acesso de medicamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e se fomentou o crescimento das farmacêuticas nacionais.

“O ponto de partida foi criar uma solução de acesso à saúde que reduz o custo de medicamentos. Essa política reúne esses atributos, o objetivo bem definido, os instrumentos utilizados, o monitoramento e as regras de transparência”, disse João Emilio.

O proposto pelas políticas industriais modernas é semelhante. Para os economistas, o conceito de missão dá legitimidade à política industrial, porque tem como objetivo resolver um problema da sociedade. Ao ter o objetivo claro e definido, fica mais fácil definir as metas e os instrumentos e fazer o devido acompanhamento.

“Reduzir a pegada de carbono do transporte é diferente de querer desenvolver a indústria do etanol. Por que só a do etanol? Se o objetivo é a redução da pegada de carbono, eu posso ter outras soluções, como a eletromobilidade. O país fica aberto a diferentes saídas”, disse João Emilio Gonçalves.

AS 4 MISSÕES PARA O BRASIL

Divulgado em maio deste ano, o Plano de Retomada da Indústria é resultado de meses de debate com Estados, segmentos produtivos e estudiosos do assunto. No documento, segundo a CNI, constam políticas transversais de grande alcance, que visam beneficiar toda a população brasileira, de forma direta e indireta.

Diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, Lytha Battiston Spíndola afirma que o Brasil tem uma das estruturas produtivas mais complexas do mundo, mas não pode ignorar o processo de transformação global, se quiser atrair economias estrangeiras e aumentar a participação no comércio mundial.

“Talvez o Brasil seja o país com mais oportunidades, neste momento, no que diz respeito a investimentos em energia renovável ou que dependam de minerais estratégicos e mão de obra criativa. O Brasil pode ter vantagens grandes ao entrar em algumas cadeias globais, se souber aproveitar esta janela”, declarou.

Segundo Lytha Spíndola, mais de 80 países já lançaram políticas industriais de nova geração, como Alemanha, França, China e Japão. Ela reforça que é hora de o Brasil receber um impulso e participar dessa movimentação. “Tem muitos investimentos saindo da Ásia e voltando para os EUA por razões estratégicas. A produção está se realocando em função de novas preocupações. Colocar a produção onde ela é mais barata e competitiva passou a ser apenas uma variável”.

Ao todo, as 4 missões do plano são divididas em 20 programas. A missão de descarbonização, por exemplo, mira a transição energética para uma matriz mais limpa e renovável, o desenvolvimento da bioeconomia e da economia circular, a regulamentação do mercado de carbono e a conservação florestal.

Já a transformação digital está atrelada ao problema de baixa produtividade da indústria brasileira, que compromete o crescimento sustentado a longo prazo, de acordo com a CNI. A ideia é promover inovação em gestão e fomentar soluções digitais, principalmente em pequenas e médias empresas.

A missão de saúde e segurança sanitária tem como objetivo diminuir as fragilidades expostas pela pandemia de covid-19, ao aumentar o acesso da população à saúde e reduzir a dependência brasileira de produtos externos. Atualmente, mais de 90% dos IFAs (insumos farmacêuticos ativos) são importados, segundo a CNI.

A missão de defesa e segurança nacional olha para o contexto geopolítico global, marcado por rivalidades, a fim de desenvolver as chamadas “tecnologias duais”, ou seja, que servem às áreas militar e civil. O Brasil tem só 13 dos mais de 6 mil satélites, de acordo com UCS Satellite Database. É por meio deles que serviços como delivery e aviação funcionam, por exemplo.

MISSÕES SÃO COMPARTILHADAS COM GOVERNO FEDERAL

Desativado desde 2016, o CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial) voltou a se reunir em julho deste ano. Na reunião, com representantes do setor industrial e ministros, o governo federal anunciou um investimento de R$ 106 bilhões, nos próximos 4 anos, para o desenvolvimento de áreas consideradas estratégicas.

Dias depois do encontro, o CNDI publicou a resolução 1/23, com as diretrizes para a nova política industrial. O documento lista 6 missões e os objetivos de cada uma delas. Todas terão metas, baseadas em dados, para direcionar os esforços da sociedade para o desenvolvimento industrial até 2033, segundo o MDIC.

Na visão da diretora Lytha Spíndola, a proposta do Conselho é basicamente a mesma contida no programa da CNI, que foi compartilhado com o governo federal. “Houve um alinhamento muito grande”, disse. Segundo ela, a expectativa é que o CNDI detalhe, até novembro de 2023, as metas e os instrumentos a serem usados, como incentivos tributários, subsídios e financiamentos.

Para o sucesso da política, especialistas afirmam que é importante ter metas claras, mensuráveis e reais. Devem existir aquelas ligadas a demandas sociais e as que vislumbram o mercado externo, com maior participação das empresas brasileiras na exportação mundial, para evitar repetir erros do passado.

Eles também dizem que as políticas industriais são dinâmicas e é preciso monitorá-las para fazer os ajustes necessários e ver se os resultados estão sendo alcançados de forma saudável, com o objetivo de as empresas beneficiadas conseguirem se manter sem os incentivos e os subsídios.

“Os subsídios são a ferramenta, por excelência, da política industrial, mas devem ser uma contrapartida a empresas que investirem em pesquisa, apresentarem inovações ou registrarem patentes. Afinal, o subsídio tem um custo social, vem dos recursos dos contribuintes”, declarou Paulo Gala.

Outros dados da CNI também ratificam a importância de se investir na indústria. O setor é responsável por 69,3% das exportações e tem o maior efeito multiplicador da economia do país, de acordo com a publicação “A importância da indústria para o Brasil”, da CNI, de 2022.

O mesmo levantamento mostra que a cada R$ 1 produzido na indústria, são gerados R$ 2,44 na economia brasileira. Na agropecuária e em comércio e serviços, o impacto causado fica abaixo de R$ 1,80.

“O desenvolvimento industrial não pode ser visto como um fim em si mesmo. É o meio mais eficaz de promover um desenvolvimento econômico e social no Brasil. A demanda é grande, e sempre há oportunidades para desenvolver uma política industrial bem planejada”, afirmou João Emilio Gonçalves.

