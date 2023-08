Operação: MIRA ABORDAGEM IRREGULAR DE TURISTAS PRÓXIMO AO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

As equipes de órgãos de segurança e da Prefeitura de Foz do Iguaçu participaram, na manhã desta quarta-feira (23), de uma operação conjunta da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), contra a abordagem irregular de veículos e turistas na BR-469, a Rodovia das Cataratas.

Os trabalhos foram concentrados próximo ao portão de ingresso ao Parque Nacional do Iguaçu e do Parque das Aves, explicou o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, André Alliana.

A intenção, segundo ele, é coibir as abordagens aos veículos que trafegam pela via de rodagem e pedestres que circulam pelo local. A BR-469 é um dos principais corredores turísticos do município, por onde trafegam a maioria dos visitantes de Foz do Iguaçu. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, mais 1,6 milhões de turistas passaram pelo local, em direção às Cataratas do Iguaçu, principal termômetro do turismo do Destino Iguaçu.

A operação foi sugerida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aprovada pelos demais integrantes da AIFU. Participaram ainda da fiscalização equipes da Companhia de Atendimento ao Turista da Polícia Militar, Guarda Municipal, Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda e Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Os trabalhos contaram ainda com acompanhamento de técnicos da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos.

A intenção, segundo a inspetora chefe da PRF na região de Foz do Iguaçu, Luíza Lux, é inibir que pessoas estranhas às atividades de trânsito promovam abordagens à veículos na via de rodagem da BR 469 (Rodovia das Cataratas) ou mesmo no acostamento, com o intuito de comercializar, de forma irregular produtos e serviços. Uma das grandes preocupações nesta situação é evitar que acidentes aconteçam naquele trecho.

Procedimento

De acordo com o Chefe da Delegacia da PRF – Substituto, o inspetor Maxwell Lucena de Moraes, a corporação recebeu reclamações de abordagens realizadas na pista de rolamento por vendedores ambulantes, guias turísticas e também pessoal de estacionamento, que vão para a rodovia querendo parar os veículos para oferecer os serviços.

“Eles não podem fazer isto, pois podem provocar transtornos e acidentes, além de obstrução da via, já que às vezes as pessoas querem fazer o retorno ali e não conseguem devido a estas obstruções”. Maxwell explicou que o tema foi levado para reunião de prevenção à violência e criminalidade e fiscalização urbana e a PRF propôs uma AIFU no local.

Durante a ação foram abordadas pessoas que atuavam no local, com a apreensão de produtos comercializados irregularmente. Técnicos da Secretaria de Turismo também aproveitaram a oportunidade para realizar a sensibilização das empresas de turismo para o acompanhamento pelo Guia de Turismo Regional. As atividades tiveram início às 08h30, com a reunião da equipe para orientações gerais e foi encerrada às 10h30.