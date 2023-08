Congresso: SARGENTO É OUVIDO NA CPMI DO 8 DE JANEIRO E CID SILENCIA EM MAIS UMA CPI

O sargento do Exército Luis Marcos dos Reis, que trabalhava com o tenente-coronel Mauro Cid como ajudante de ordens da Presidência e também está preso, é ouvido na CPMI (Comissão Mista Parlamentar de Inquérito) do 8 de Janeiro no Congresso Nacional nesta quinta-feira, 24. Em pronunciamento inicial, ele negou acusações de envolvimento na falsificação de cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e nos ataques às sedes dos Três Poderes. Reis é apontado como responsável por movimentação atípica de recursos financeiros. Já Mauro Cid está na CPI sobre atos democráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, como fez há algumas semanas na CPMI, informou que usará “seu direito de permanecer calado”.

No requerimento em que pediu a convocação de Reis, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI, identifica o sargento como “servidor responsável por atender demandas de Mauro Cid” e afirma que o seu depoimento é “fundamental”. Outros seis parlamentares também pediram a convocação. Os requerimentos também se debruçam sobre uma suposta ligação de Reis com a organização dos atos do 8 de Janeiro. Luis Marcos dos Reis será ouvido na condição de testemunha. Ele está preso desde maio pelo um suposto esquema de falsificação do cartão de vacinação de Bolsonaro, mesmo motivo que levou Cid à cadeia.