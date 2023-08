Estudos: ONDAS DE CALOR VÃO PIORAR CADA VEZ MAIS SEGUNDO A ONU

A recente alta nas temperaturas pôde ser percebida no mundo todo, com a Europa e outras partes do globo enfrentando diversas ondas de calor nas últimas semanas. Agora, de acordo com especialistas da ONU, esses extremos de calor se tornarão cada vez mais frequentes e duradouros devido às mudanças climáticas.

De acordo com relatórios da ONU, julho foi o mês mais quente da história. Altas temperaturas puderam ser observadas na América do Sul, que atualmente se encontra no inverno, e um fenômeno conhecido como cimeira de calor vem causando incêndios na Grécia, Espanha, Portugal, Canadá e Havaí.

Vai ficar pior

Em resposta à AFP, John Nairn, especialista da Organização Meteorológica Mundial (OMM), localizada em Genebra, explicou que as ondas de calor são consequência das alterações climáticas causadas pelo homem e que no futuro elas se tornarão mais frequentes.

Ele apontou que veremos ondas de calor por um período mais longo do ano e que elas poderão acontecer em qualquer momento, mesmo durante o inverno. Nairn ainda acrescenta que a ciência já vem avisando há algum tempo sobre os efeitos de liberação desenfreada de gases poluentes.

As pessoas estão demasiado relaxadas perante os sinais. A ciência advertiu que chegaria a este ponto. E não pára por aqui. Será mais intenso e mais frequente. John Nairn

Noites quentes

Além dos recordes diurnos e das ondas de calor, o meteorologista também alertou sobre as altas temperaturas durante a noite devido aos problemas que ela pode causar à saúde humana. Temperaturas noturnas elevadas e de forma repetitiva fazem com que o corpo seja incapaz de se recuperar do calor diurno.