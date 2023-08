Obras: RODOVIA ENTRE TELÊMACO BORBA E TIBAGI TERÁ BLOQUEIO DE 30 DIAS PARA REFORMA DE PONTE

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), informa que a ponte sobre o Rio Imbaú, na PR-340, próximo a Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, vai ser totalmente interditada a partir desta segunda-feira (28).

A medida deve durar aproximadamente 30 dias corridos, sendo necessária para execução de obras de manutenção e conservação. Está prevista a demolição e execução de novas lajes de transferência em ambas cabeceiras da ponte, não sendo possível o tráfego de veículos durante esse serviço, e também a recuperação dos guarda-corpos, tratamento e recuperação da laje do tabuleiro, reparo e recuperação de rachaduras nas estruturas de concreto, melhoria e recuperação do sistema de drenagem, nova pavimentação e sinalização.

A ponte tem 64,10 metros de extensão e 8,30 metros de largura, e receberá um investimento de aproximadamente R$ 500 mil para concluir todas as melhorias.

BLOQUEIOS – Para evitar que condutores prossigam até a ponte sem necessidade, o trecho terá pontos de bloqueio no entroncamento com a BR-153 em Tibagi, e no entroncamento com a PR-160 em Telêmaco Borba, na localidade de Triângulo.

No sentido Telêmaco Borba – Tibagi, o tráfego será liberado para moradores locais até a ponte, mas para seguirem viagem além dela será necessário retornar à PR-160 e utilizar um desvio por estrada rural com extensão de 37 quilômetros.

No sentido Tibagi – Telêmaco Borba, veículos leves podem seguir até o mesmo desvio, que leva até a PR-160.

Veículos pesados devem utilizar a BR-153 e BR-376 como rotas alternativas.

A PR-340 e rodovias de acesso estarão todas com sinalização provisória alertando o usuário quanto ao bloqueio, e o desvio para veículos leves por meio de estrada rural também estará sinalizado.

CONSERVAÇÃO – A obra de manutenção e recuperação da ponte sobre o Rio Imbaú está incluída em um contrato do DER/PR que atende ao todo quatro pontes e três passarelas de rodovias estaduais em Telêmaco Borba e região, um investimento de R$ 2.012.054,19.