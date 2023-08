Retomada: PREFEITURA RETORNA PROGRAMA “ADOTE UMA PRAÇA” NESTA SEXTA-FEIRA (25)

A Prefeitura de Foz do Iguaçu fará um ato de retomada do programa “Adote uma Praça”, nesta sexta-feira (25), às 11h, no gabinete do prefeito Chico Brasileiro. Durante o encontro, representantes empresariais assinarão os termos de parceria para adoção de nove espaços públicos, entre praças, rotatórias e canteiros.

“É uma grande felicidade retomarmos o programa para podermos avançar no embelezamento e cuidado da cidade através da união da sociedade e do Poder Público em áreas de convivência conjunta. O ‘Adote uma Praça’ gera pertencimento e, com isso, o cuidado coletivo com os bens públicos. Todos ganham nesta parceria”, expressou o prefeito Chico Brasileiro.

Nesta etapa, os termos de parceria prevêem a conservação, reforma e manutenção das seguintes áreas: rotatória na Av. das Cataratas – Hotel Viale; rotatória da Av. Costa e Silva – Panorama Materiais de Construção; praça Naipi; praça do bairro Porto Belo – Ferraz Serviços; canteiro central da Av. Costa e Silva – Vital Engenharia Ambiental S/A; praça na Avenida Mario Filho – Innova Agrotecnologia; canteiro central Tarquínio Joslin Auto Posto Castanelli; canteiro central na Av. Javier Koelbel – Ecovitalle Soluções Ambiental –; praça na Av. General Meira com Av. das Cataratas – Farmácia de Manipulação Iguafarma.

As atividades já iniciaram em alguns locais e as demais se iniciarão após a assinatura dos termos nesta sexta-feira (25). A prefeitura também reforça que fará ações nesses locais em celebração ao Dia da Árvore (21 de setembro), nas áreas adotadas.

O programa “Adote uma Praça” foi instituído pela Lei nº 4.254/2014 e regulamentado pelo atual governo através do Decreto Nº 26.843/2018 e dispõe de 56 praças/canteiros para adoção.

Retomada

A cerimônia dá continuidade ao programa que visa evidenciar e valorizar os atuais parceiros e estimular o interesse de outros empresários em adotar demais espaços públicos. De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, Ângela Meira, o projeto teve início ainda em 2019 com os esforços da secretária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jeronymo.

“A Rosa se empenhou e organizou o projeto, que na época teve início com a adoção do canteiro central localizado na Avenida Mario Filho pela empresa Innova Agrotecnologia, porém, foi interrompido por conta da pandemia da Covid-19”, enfatizou.

A partir da viabilidade de continuidade do projeto, “a Secretaria de Meio Ambiente entrou em contato com alguns empresários da cidade demonstrando os benefícios do projeto e também os benefícios que trariam tanto para o município quanto para a empresa adotante do espaço público”, complementou.

Os interessados em participar do programa são cadastrados e inseridos em um banco de dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De acordo com as diretrizes da legislação, os “adotantes” apresentam o projeto para a área escolhida. A proposta é analisada por uma comissão técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e em caso de aprovação, firmado o termo de parceria.

Vantagem mútua

O programa “Adote uma Praça” foi inspirado em experiências êxitosas desenvolvidas em vários municípios brasileiros, e fortalece a parceria entre sociedade civil e Poder Público para melhorias e manutenção da paisagem urbana, gerando pertencimento e maior responsabilidade com os espaços.

A iniciativa é vantajosa tanto para as entidades e empresas quanto para o Poder Público. A proposta autoriza, por exemplo, que as empresas possam fixar placas padronizadas alusivas à parceria, promovendo a publicidade de suas marcas. A instalação das placas é de obrigatoriedade dos adotantes, isentando despesas ao Município.