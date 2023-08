ChatGPT Enterprise: OPENAI LANÇA IA PARA GRANDES EMPRESAS

A OpenAI anunciou, nesta segunda-feira (28), o ChatGPT Enterprise – uma versão do seu chatbot com inteligência artificial (IA) projetada para grandes empresas. É uma novidade que pode mudar a forma como as empresas usam IA. E o maior anúncio da empresa desde o lançamento do ChatGPT.

Para quem tem pressa:

A OpenAI anunciou, nesta segunda-feira (28), o ChatGPT Enterprise – uma versão do seu chatbot voltada para grandes empresas;

A principal diferença é que o novo ChatGPT permite que as empresas personalizem e treinem a IA com seus próprios dados para atender demandas específicas;

Esta nova versão do chatbot vem com recursos poderosos, por exemplo: acesso ao GPT-4 sem limites de uso, melhorias de desempenho e créditos de API;

Ainda segundo a empresa, outra versão do chatbot, chamada ChatGPT Business, deve ser lançada para negócios mais modestos.

O ChatGPT Enterprise, anunciado no blog oficial da OpenAI, vem com recursos poderosos, por exemplo: acesso ao GPT-4 sem limites de uso, melhorias de desempenho que o tornam até duas vezes mais rápido e créditos de API, segundo a empresa.

Esta nova ferramenta está em desenvolvimento há menos de um ano e foi desenvolvida com a contribuição de mais de 20 empresas. O preço do novo ChatGPT – que já foi testado por companhias como Block, Canva e The Estée Lauder Cos – varia de acordo com as necessidades de cada empresa.

A versão empresarial do ChatGPT é um pouco diferente da versão para consumidor. Ele permite que as empresas personalizem e treinem a IA com seus próprios dados para atender a setores e necessidades específicas.

Em relação à segurança, a empresa promete não usar dados de negócios ou conversas de clientes para treinamento. E todos os dados de conversas são criptografados. Embora registrem dados agregados para análise, as prioridades são privacidade e segurança, segundo a OpenAI.