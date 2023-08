Feminicídio: HOMEM É PRESO POR TENTAR MATAR A NAMORADA EM FOZ DO IGUAÇU, NO PARANÁ

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 20 anos, por tentativa de feminicídio contra a namorada, de 19. A ação aconteceu nesta sexta-feira (25), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu após a vítima ir em um bar da cidade com amigos.

“O suspeito tentou conversar com ela, que pediu que o suspeito se retirasse do local. Posteriormente, ele retornou e atirou na direção da vítima”, afirma a delegada da PCPR Giovana Antonucci.

Em seguida, ela se escondeu em uma residência para tentar fugir dos disparos.

O indivíduo foi preso preventivamente e encaminhado ao sistema penitenciário.

OPERAÇÃO SHAMAR

A ação faz parte da Operação Shamar, iniciada nesta segunda-feira (21). A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e acontece em todo o país. Diversas ações, em conjunto com as demais forças de segurança, são realizadas visando coibir a violência contra a mulher. A iniciativa promove ações repressivas, educativas e de acompanhamento de medidas protetivas divididas entre as forças de segurança pública.