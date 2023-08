Confira: RELATÓRIO APONTA RENOVAÇÃO DO ESPÍRITO EMPREENDEDOR NA AMÉRICA LATINA

Uma das principais empresas de capital de risco da região, o Atlantico lança hoje o Relatório da Transformação Digital na América Latina de 2023. Em seu quarto ano de publicação, o relatório utiliza dados de empresas privadas para criar uma análise do setor macroeconômico e de tecnologia na América Latina, incluindo tendências em financiamento de startups, valorações de saída e capitalização do mercado de tecnologia.

Oportunidades na América Latina

A publicação aponta que América Latina se destacou em 2022 com IPOs e saídas de fusões e aquisições; o Nubank do Brasil (US$41 bilhões) superou a principal saída da Índia, a Flipkart (US$21 bilhões). A América Latina está chegando a um ponto de inflexão, com empresas de tecnologia públicas e unicórnios que cresceram consideravelmente e aumentaram em número nos últimos cinco anos. As fintechs impulsionam o investimento em tecnologia.

Apesar do investimento exponencial e do crescimento das startups na última década, a capitalização de mercado das empresas de tecnologia representa menos de 2% do PIB total da América Latina, em comparação com Índia (11%), China (20%) e EUA (64%). O estudo aponta ainda que igualar esses números poderia resultar em uma criação de valor regional de até US$ 1 trilhão.

De acordo com o Atlantico, as economias da América Latina estão se beneficiando da guerra comercial geopolítica entre os EUA e a China, visto que gigantes chineses de tecnologia, como TikTok e Shein, investem nos mercados latino-americanos, o financiamento dos EUA é retirado da China e reinvestido na tecnologia da América Latina, e a fabricação dos EUA é realocada a partir da China.

Confiança e otimismo do mercado latino

A comunidade de tecnologia da América Latina está muito mais otimista em relação às perspectivas do setor do que no ano passado, com a tecnologia sendo uma área de emprego cobiçada, apesar das demissões nos últimos 12 meses. Na edição anterior, apenas 8% dos respondentes estavam otimistas com o ano seguinte. No relatório divulgado hoje, esse número aumentou para 44%.

Embora ainda esteja em estágio inicial na América Latina, a IA está entrando em um período de crescimento extremo, e startups pioneiras já obtiveram resultados extraordinários no fechamento de lacunas socioeconômicas na saúde, educação e acesso a serviços financeiros. Metade dos fundadores de empresas de tecnologia da América Latina esperam que a IA tenha um grande impacto em seu setor.

O estudo mostra também como a alta penetração de celulares impulsiona o uso da internet e o comércio eletrônico. Os latino-americanos estão entre os usuários mais frequentes de internet no mundo; enquanto isso, o e-commerce cresceu rapidamente, impulsionado pela alta penetração de celulares, bem como pela confiança crescente dos consumidores em transações online e pela melhoria na logística.

Julio Vasconcellos, Fundador e Managing Partner do Atlantico, comenta a publicação: “à medida que nosso Relatório entra em seu quarto ano, vemos novamente razões para otimismo regional. A última metade da década testemunhou um crescimento considerável no financiamento de startups e na atividade empreendedora, indicando um prelúdio para mudanças mais significativas. As fintechs servem como um exemplo notável, oferecendo um vislumbre do potencial inexplorado em diversos setores. Por exemplo, o PIX rapidamente superou as transações convencionais, ilustrando o campo de possibilidades. Enquanto isso, o cenário de tecnologia na América Latina, que contribui atualmente com apenas 2% para o PIB da região, apresenta oportunidades que aguardam mais inovação. Em contraste, o cenário de tecnologia da Índia e da China representa 11% e 20% de seus respectivos PIBs. Essa divergência prepara o terreno para o iminente crescimento tecnológico na América Latina”.