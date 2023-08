Entenda: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FAZ ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS 50 ESCOLAS E 6 CENTROS DE CONVIVÊNCIA

A Secretaria Municipal da Educação deu início a distribuição de kits com materiais esportivos para todas as 50 escolas e 6 centros de convivência das rede. O investimento do município na aquisição dos produtos chegam a quase R$ 400 mil.

Cada unidade escolar vai receber kits contendo jogos de cordas, jogos de xadrez, cones de 25cm, kit badminton com raquetes, kit taco para jogos de bets, mural de xadrez magnético, colchão D-26, frisbee, bola de vôlei, redes de futsal, bola de futebol, bola de futsal sub -11 e kits garras, para atividades de escalada.

Para os seis centros de convivência escola bairro também estão sendo entregues materiais para as aulas de natação, como toucas de banho e espaguete de flutuação.

Os novos materiais esportivos vão proporcionar diversidade nas aulas de educação física, melhorando a interação entre alunos e professores. “Os kits trazem materiais que contemplam diversas modalidades e auxiliam no desempenho dos alunos, além de estimular a prática esportiva”, explicou o coordenador pedagógico Carlos Eduardo Rodrigues.

De acordo com a secretária da educação Maria Justina da Silva, outros materiais também estão sendo adquiridos pela pasta e alguns já começaram a ser entregues. Dentre eles estão: kits para aulas de basquete, peças de xadrez, bambolês, kits de beach tênis, circuito motor, mesa de futebol de botão, mesa de pebolim e kits para aulas de circo, como perna de pau, clave malabares, monociclo, berimbau e bandinha rítmica.

“Essa é a primeira grande compra de materiais esportivos depois da pandemia, o que vai contribuir de forma significativa para as aulas e ampliar as atividades ofertadas, tanto nas escolas quanto nos centros de convivência”, explicou Carlos Eduardo.

As unidades de ensino estão retirando os Kits na sede da Secretaria da Educação, no Complexo Bordin.