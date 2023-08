Investigação: RÚSSIA DIZ QUE INVESTIGARÁ TODAS AS PISTAS SOBRE A MORTE DE PRIGOZHIN

O governo da Rússia assegurou que investigará todas as pistas disponíveis sobre o acidente de avião que matou Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar Wagner. A declaração foi dada pelo Kremlin nesta quarta-feira, 30. Uma semana após a morte de Prigozhin e de seus homens durante o acidente, os investigadores não deram explicações ou pistas sobre o que causou a queda do avião. Por sua vez, os países do Ocidente atribuem a catástrofe aérea ao Kremlin.

Questionado sobre o tema, Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, garantiu que o Comitê de Investigação da Rússia trabalha com todas as possibilidades no caso. “Como não há conclusões, não posso formular as coisas com precisão, mas é evidente que existem diferentes versões, entre as quais (…), digamos assim, a de um crime premeditado” disse por telefone durante coletiva. “Vamos aguardar os resultados da nossa investigação russa”, finalizou. No fim de semana passado, o porta-voz classificou as insinuações como “mentira absoluta” e “especulação”. Prigozhin foi enterrado em São Petersburgo, sua cidade natal, em cerimônia privada.