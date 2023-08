Marco Fiscal: DEPOIS DE APROVAR, GOVERNO ACELERA PAGAMENTO DE EMENDAS

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acelerou o ritmo de pagamento de emendas depois da aprovação do marco fiscal pela Câmara dos Deputados em 22 de agosto. De 27 de agosto (domingo) a 29 de agosto (3ª feira), o Executivo pagou R$ 900 milhões em emendas já empenhadas por congressistas.

O maior volume liberado foi em agosto: R$ 2,7 bilhões. No ano, já foram pagos R$ 14,2 bilhões ao todo até 29 de agosto –últimos dados disponíveis. Destes, 58,5% (R$ 8,3 bilhões) foram reservadas em anos anteriores e pagas só agora.

Já o empenho de emendas em agosto foi de R$ 4,2 bilhões. O dia com maior empenho foi 10 de agosto. Em 2023, o governo já empenhou R$ 22 bilhões (entenda abaixo o que isso significa).

MAIS ESPAÇO EM 2024

A ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) apresentou na 4ª feira (30.ago) projeções de crescimento das despesas para o Orçamento de 2024. Ao todo, serão R$ 129 bilhões a mais em gastos.

O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), que será enviado pelo governo ao Congresso nesta 5ª feira (31.ago), estabelece um aumento de R$ 9 bilhões em relação a 2023 para emendas individuais e de bancada.

EMPENHO X PAGAMENTO

A fase do pagamento difere da fase de empenho. O empenho é o 1º estágio da execução da despesa pública. É quando o governo formaliza que reservará uma parcela do dinheiro disponível no Orçamento para o projeto proposto por algum deputado ou senador.

Após o empenho, o valor é, de fato, reservado. Funciona como uma garantia da autoridade de que o pagamento será feito. Com isso, o serviço indicado por uma emenda pode ser contratado –na expectativa de que o pagamento vai de fato ser feito em algum momento.

Depois do empenho vem o estágio da liquidação –quando o governo reconhece que o serviço contratado foi entregue– e, por último, o pagamento propriamente dito, com a liberação da verba na conta de quem executou o serviço.

O empenho rápido de uma emenda é uma demanda dos congressistas, especialmente às vésperas de votações no Legislativo que interessam ao governo. O apoio de deputados e senadores ao governo é influenciado positivamente nesta fase. Mas o suporte definitivo desse político vem quando a verba chega ao destino final.