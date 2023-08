Na Capital: MUSEU DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ É REINAUGURADO

O Museu da Polícia Militar do Paraná foi reinaugurado na manhã desta terça-feira (28), no Quartel do Comando-Geral (QCG) em Curitiba. Ficam expostos no local os uniformes, armas, fotografias, equipamentos, documentos e objetos que fazem parte da história da corporação. Além dos materiais, fazem parte do acervo as viaturas históricas que foram utilizadas pela PMPR no século passado para atendimento de ocorrências policiais militares e patrulhamento das cidades paranaenses.

O museu foi criado nos anos 1950 e passou por uma reestruturação trinta anos depois, sendo reinaugurado em 1982. Em 2010 sua sede foi transferida do QCG para Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), permanecendo em São José dos Pinhais até 2020, em função de uma série de reformas e adequações no acervo. Em 2021, quando APMG completou 50 anos de criação, a coleção foi reorganizada e o museu paulatinamente sendo reorganizado no Quartel do Comando-Geral. O espaço tem o nome do tenente-coronel Augusto de Almeida Garrett.

“A reinauguração do museu representa um marco histórico da Polícia Militar. Ele promove um resgate cultural e reforça as ações realizadas pela corporação ao longo destes 169 anos de existência, além de deixar um legado para as próximas gerações”, destacou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

“Dos meus 35 anos de carreira na PMPRa, 20 foram trabalhando no Quartel do Comando-Geral, onde eu tive a honra de encerrar minha carreira. A reinauguração deste museu é algo gratificante para a história da corporação e das forças de segurança do Estado”, completou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, que já comandou a corporação.

SEMINÁRIO DE CULTURA – Após a inauguração do museu, foi aberto o primeiro seminário de cultura e história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O evento contou com palestras durante todo o dia terça-feira e promoveu um resgate histórico mais aprofundado dos feitos das instituições, principalmente da participação da PMPR na Revolução Federalista, na Campanha do Contestado e na Revolução de 1924, e a participação de integrantes da PMPR na Força Expedicionária Brasileira.

ANIVERSÁRIO – Outros eventos marcaram os 169 anos do aniversário da PM nos últimos dias. A cidade de Porto Rico, no Noroeste do Estado, recebeu no sábado o 1º Torneio de Pesca em comemoração ao aniversário da corporação, reunindo amigos, militares e toda a comunidade da região. Outro evento emblemático foi o passeio motociclístico que iniciou na Academia Policial Militar do Guatupê e foi até o Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo, também no sábado.