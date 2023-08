Plano: META PLANEJA ACABAR COM O APLICATIVO DA FACEBOOK GAMING

A Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, está planejando descontinuar o aplicativo de transmissões para jogos Facebook Gaming. A ideia é centralizar o conteúdo para a plataforma unindo esse aplicativo ao programa principal do Facebook.

Apesar da empresa ter anunciado a unificação dessas plataformas já há alguns meses, ainda não havia nenhuma confirmação de que o aplicativo independente seria encerrado. Isso trouxe algum desconforto para os usuários da plataforma e principalmente para os criadores de conteúdo que ali publicaram ou streamavam.

Criado em meados de 2020, o objetivo do Facebook Gaming era reunir criadores de conteúdo de jogos digitais e atrair esse público para a plataforma. Essa foi uma estratégia da Meta para ampliar seu alcance ao público jovem, já que a evasão dos jovens do Facebook chegou em patamares históricos.

Não se sabe ao certo porque as contas mais jovens e a presença do público com menos de 35 anos começou a migrar para outros aplicativos mais ágeis. O que se sabe é que agora a empresa da rede social está tentando correr atrás do prejuízo, mas sem muito sucesso.

Isso porque não é uma tarefa simples nem fácil correr atrás de outras plataformas já consolidadas que oferecem o mesmo tipo de serviço, como é o caso da Twitch, da Amazon.

Enquanto que nessas plataformas especializadas em transmissões ao vivo a qualidade e usabilidade é relevante e incentiva o uso prolongado, a Facebook Gaming ainda precisa caminhar muitos passos para chegar lá.

A comparação no Streamlabs revela uma queda significativa no total de horas assistidas dentro do aplicativo, o que é um mau sinal quando comparadas com o uso do TikTok ou do YouTube Gaming, por exemplo.

O que será do futuro

Enquanto a ideia de descontinuar o aplicativo do Facebook Gaming pode parecer uma ideia com ressalvas para os criadores de conteúdo, ela não significa que a empresa estará deixando de lado essa parcela do público completamente.

Isso porque a ideia é apenas descontinuar o aplicativo de dispositivos mobile, para Android e iOS. O Facebook Gaming ainda estará presente para os usuários de PC, enquanto que nos smartphones o recurso será incorporado ao aplicativo principal da rede social Facebook.

Além disso, a Meta garante que a qualidade de vida e de trabalho dos criadores de conteúdo não pretende mudar nem um centímetro. Tudo o que vai mudar é o método de busca para encontrar conteúdo e a presença desse setor da rede social mais grudado à plataforma base da Facebook.

A execução desse plano de junção dos aplicativos para mobile está prevista para acontecer já no dia 28 de outubro deste ano. A partir dessa data o aplicativo não poderá mais ser encontrado em nenhuma loja mobile.