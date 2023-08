Relevância: FOZ DO IGUAÇU CONQUISTA TÍTULO DE ‘DESTINO DO MUNDO’

Foz do Iguaçu foi recentemente nomeada como ‘Destino do Mundo‘. A honraria, conferida através da Lei nº 21.591, foi uma iniciativa do deputado estadual Matheus Vermelho e recebeu aprovação unânime na Assembleia Legislativa do Paraná, além da sanção do Poder Executivo estadual.

Matheus Vermelho, que também é o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, destacou que a cidade se distingue globalmente por suas atrações turísticas, como as Cataratas do Iguaçu, a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Parque das Aves, entre outros. Além disso, sua proximidade com o Paraguai e a Argentina torna a cidade um hotspot para compras e uma meca da diversidade gastronômica.

Acredito que este título vai atrair ainda mais visitantes e impulsionar significativamente o crescimento econômico da nossa região O novo título de ‘Destino do Mundo’ pode elevar Foz do Iguaçu a novos patamares no cenário internacional. Especialistas apontam que a cidade deverá atrair um número ainda maior de turistas, o que, por sua vez, poderá impulsionar a oferta de empregos em setores como hotelaria, gastronomia e transportes. Paralelamente, a alta no turismo poderá também beneficiar outros setores da economia local. Por exemplo, lojas e mercados podem registrar um aumento nas vendas, e a necessidade de acomodar o crescente número de visitantes pode incentivar investimentos em novas construções e em melhorias na infraestrutura urbana. Até o momento, um montante de R$ 3,87 milhões em recursos foi direcionado para Foz do Iguaçu. Os investimentos vão desde a revitalização de avenidas e reforma de colégios até projetos de saúde e esporte. O deputado também mencionou que está em conversas com a Secretaria do Estado do Turismo e empresas de aviação para aumentar o número de voos para a cidade. Estamos considerando modelos bem-sucedidos do Rio Grande do Sul e do Nordeste para adaptar ao nosso aeroporto internacional, o que certamente dará um novo impulso ao desenvolvimento local AFIRMOU O PARLAMENTAR O título de ‘Destino do Mundo’ para Foz do Iguaçu é visto como uma oportunidade de ouro para a cidade e a região como um todo. Reafirma o status já elevado da cidade no cenário turístico internacional e abre portas para novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, reiterando o compromisso dos órgãos estaduais com o bem-estar e progresso da comunidade local.