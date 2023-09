Entenda: MEIO AMBIENTE LANÇA PORTAL PARA DIVULGAR PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NA ÁREA

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) lança portal de periódicos científicos que reúne, em um único ambiente virtual, revistas com pesquisas relacionadas ao meio ambiente. Estão disponíveis para acesso a Revista MG Biota, de responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e a

Revista Mineira de Recursos Hídricos (RMRH), editada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Com interface simples, a plataforma permite ao usuário conhecer as publicações anteriores das duas revistas, além do acesso às edições atuais. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população a esses periódicos, com publicações de extrema relevância para as áreas ambientais de Minas. Ao acessar o portal, o cidadão conhece as duas revistas e outras publicações do Sisema, que podem passar a compartilhar desse espaço. Ao reunir esse conhecimento em única plataforma, estamos facilitando e aprimorando o debate para as políticas públicas ambientais em Minas, além de darmos maior visibilidade aos trabalhos acadêmicos”, comenta a chefe de gabinete do Igam, Clara Oyamaguchi.

A diretora-geral do IEF, Maria Amélia Mattos, ressalta o momento. “Estamos dando mais um importante passo do Governo de Minas para o fortalecimento da ciência e da pesquisa aplicada às nossas unidades de conservação e à proteção à biodiversidade. Fomentar a pesquisa resulta em ações protetivas ao meio ambiente”.

Conheça o novo portal neste link.

Revista Mineira de Recursos Hídricos

Com o primeiro volume publicado em 2020, a RMRH busca conhecer e disseminar pesquisas científicas novas e relevantes na área de planejamento e gestão de recursos hídricos, além de contribuir para o aprimoramento contínuo da execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, com bases técnico-científicas, academicamente consolidadas.

Com periodicidade anual, a revista tem fluxo contínuo para recebimento e publicação de artigos científicos e notas técnico-científicas originais e inéditas na área de abrangência.

Para o quarto volume, o prazo para submissão de artigos e notas técnico-científicas termina no dia 30/9. A submissão deve ser feita pelo endereço: rmrh.igam.mg.gov.br.

Os trabalhos encaminhados devem apresentar discussões sobre recursos hídricos, abrangendo temas como planejamento integrado, instrumentos de gestão, tecnologia e questões sanitárias de irrigação, entre outros. Serão admitidos trabalhos originais e inéditos, que não estejam sendo avaliados por outra revista e que pelo menos um dos autores possua título de mestre ou doutor.

MG Biota

A MG Biota, do IEF, é um boletim de publicação de trabalhos de investigação científica, que tem como base trabalhos de campo e de laboratório, além de revisões bibliográficas sobre a evolução do meio ambiente em seus aspectos interdisciplinares.

A revista divulga o conhecimento sobre os diversos aspectos das questões ambientais de Minas Gerais, para fomentar a análise e o entendimento da dinâmica do meio ambiente como base para sua preservação e uso sustentável.

Visibilidade

A visibilidade às publicações científicas na área ambiental é um compromisso do Sisema com a sociedade.

Além das revistas, o Igam possui o Sisema ComCiência, projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Criada há três anos, a iniciativa promove debate mensal, transmitido ao vivo pelo canal do Youtube Meio Ambiente, com a intenção de divulgar trabalhos científicos de relevância para o meio ambiente no estado.