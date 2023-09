Estudo Aponta: USUÁRIOS DE MACONHA TÊM MAIS METAIS PESADOS EM SEUS CORPOS

Exames de sangue e urina de 7.254 pessoas que disseram ter usado maconha nos últimos 30 dias foram examinados quanto aos níveis de metais pesados, o que torna o novo estudo “único”. A maioria dos estudos simplesmente mediu os níveis de metal nas plantas de cannabis, e não em pessoas que usam maconha, disse Sanchez.

“Nosso estudo não foi capaz de determinar se os usuários autodeclarados de cannabis estavam ou não usando cannabis medicinal ou recreativa. Então, não podemos dizer com certeza se os usuários de cannabis medicinal tinham especificamente níveis mais elevados de metal”, disse ela. “Isso é algo que deve ser avaliado em estudos futuros.”

Os metais pesados ​​ligam-se às células do corpo, limitando a sua função, de acordo com a Cleveland Clinic, e têm sido associados ao câncer, doenças crónicas e efeitos neurotóxicos.

“Pessoas imunocomprometidas, como aquelas que passam por quimioterapia, podem correr maior risco devido à exposição a metais ou a outros contaminantes comuns da cannabis, como fungos. No entanto, esta é uma área pouco estudada”, acrescentou Sanchez.

Os metais pesados ​​não estão apenas na maconha: os fumantes de tabaco estão expostos a ainda mais tipos de toxinas. Os cigarros eletrônicos, por exemplo, contêm altos níveis de aerossóis de níquel, cromo, chumbo e zinco, enquanto os pesquisadores descobriram que os líquidos eletrônicos e os tanques dos cigarros eletrônicos contêm arsênico, chumbo, níquel, estanho, manganês, cobre e cromo, de acordo com aos estudos.

Cannabis é um “hiperacumulador”

Como elementos naturais, os metais pesados ​​estão no solo em que as culturas são cultivadas e não podem ser evitados. Essa é uma das principais razões pelas qual existem no ar, na água e no abastecimento de alimentos. Alguns campos e regiões agrícolas, no entanto, contêm níveis mais tóxicos do que outros, em parte devido ao uso excessivo de pesticidas contendo metais e à poluição industrial contínua.

“Houve um tempo em que usávamos metais como pesticida predominante por muitos anos, presumindo que fosse seguro”, disse Leonardo Trasande, chefe de pediatria ambiental da NYU Langone, à CNN em uma entrevista anterior .

Nem todas as plantas conseguem absorver altos níveis de contaminação sem causar danos. Mas a cannabis tem uma propriedade especial –é um “hiperacumulador conhecido”, o que significa que é extremamente boa na absorção de metais pesados, pesticidas, solventes de petróleo, petróleo bruto e outros produtos químicos potencialmente nocivos, sem causar danos a si mesma.

Devido às suas raízes largas e profundas e à capacidade de crescer em solos pobres, a planta pode ser cultivada em muitos ambientes. Na verdade, o cânhamo, que é uma planta da cannabis, foi utilizado com sucesso para lixiviar naturalmente metais pesados ​​tóxicos do solo em torno do desastre da central nuclear de Chernobyl e pesticidas como a dioxina de explorações agrícolas altamente contaminadas em Itália, de acordo com uma revisão de 2022.

O uso da planta é tão promissor, de acordo com a revisão, que o Departamento de Agricultura dos EUA está patrocinando pesquisas sobre como fazer a bioengenharia da planta para absorver níveis ainda maiores de toxinas.

Embora sejam boas notícias para o meio ambiente, são preocupantes para os usuários de maconha. Um estudo de 2021 descobriu que o chumbo, o cádmio e o cromo absorvidos pela planta foram transportados e distribuídos pelo caule e pelas folhas e flores da planta. Isso é um problema, já que poucos estados têm qualquer supervisão sobre a cannabis recreativa ou medicinal legal.

Um estudo de 2022 examinou as regulamentações existentes sobre metais pesados ​​nos 31 estados e no distrito de Columbia onde a cannabis recreativa é legal e descobriu que 28 tinham regulamentações sobre arsênico, cádmio, chumbo e mercúrio.

No entanto, mesmo nas áreas regulamentadas, se a erva for comprada de um estabelecimento ou de um indivíduo, não há como saber onde essas plantas foram cultivadas, disse Sanchez.

“Isto remonta ao fato de a cannabis ainda ser ilegal a nível federal, mas legal em alguns níveis estaduais, pelo que existe uma regulamentação fragmentada sobre metais, bolores e pesticidas”, disse ela.

O que um usuário de maconha pode fazer para se proteger dos contaminantes? Essa ainda é uma pergunta sem resposta clara, disse Sanchez.

“Uma das maiores coisas que digo às pessoas quando falamos sobre metais pesados ​​nos alimentos é ter uma dieta variada”, disse Sanchez. “Neste caso, não tenho certeza de como você variaria sua exposição. Mas você pode pelo menos estar ciente de que existem diferentes contaminantes ambientais em coisas das quais talvez não tenhamos conhecimento, como a cannabis.”