Narcotráfico: CARREGAMENTO MILIONÁRIO DE COCAÍNA É APREENDIDO EM DOURADOS

Douglas Soares da Silva de 29 anos, foi preso na tarde desta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma operação da Delegacia de Dourados e do Rio de Janeiro com a colaboração do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados. Ele foi abordado na BR 463 nas proximidades do Trevo de Laguna Carapã e a droga estava em um fundo falso de um Jeep Compass com placas de Londrina (PR).

Douglas disse foi contratado para levar a droga de Ponta Porã até a cidade de Cianorte também no Paraná e que esta seria a segunda viagem levando entorpecente e que ganharia R$ 5 mil pelo transporte.

Ao todo foram apreendidos 45 quilos de cloridrato de cocaína e 47 de pasta base de cocaína, avaliados em mais de R$ 10 milhões . Douglas foi autuado em flagrante na Polícia Civil de Dourados.