Além do discurso: POUSADA DE FOZ DO IGUAÇU LEVA AGROECOLOGIA A SÉRIO

Em meio a tantos discursos ecológicos evasivos, Foz do Iguaçu traz para o visitante uma opção de turismo autossustentável. Com prática de permacultura, a pousada Guata Porã tem agroflorestas, plantio de orgânicos e estação de tratamento de esgoto natural, atraindo quem valoriza a natureza.

Guata Porã (belo caminho, em guarani) é de Guilherme Custódio Jorge, 44 anos. Graduado em História, ele se interessou por agroecologia e aos poucos foi transformando a propriedade da família.

Assim, a partir de 2010, mudou a tradição de gestão convencional do lugar para agroecológica, aplicando a permacultura, pensando nas futuras gerações. As árvores são um dos exemplos. Foram plantadas 7.500 mudas e cortadas apenas quatro. “É preciso conhecer e trabalhar com o ciclo da natureza”, explica.

Guilherme transformou a gestão da propriedade e a tornou autossustentável

Na Guata Porã, a autossustentabilidade predomina, porque o trabalho tem sintonia a natureza. Guilherme, por exemplo, usa madeira da propriedade, pois faz o corte no período apropriado.

Lá ele construiu um espaço chamado bicicletário, feito de hiperadobe – técnica de bioconstrução. A obra não tem resíduo ou cimento. A terra é ensacada e compactada, assim as paredes são levantadas sem o uso de colunas ou ferragens, sendo possível fazer dois ou três pavimentos.

Estrutura do bicicletário é feita com terra ensacada

A parede recebe uma tinta natural para poder respirar. O telhado do bicicletário é verde, feito com uma caixa de madeira com uma geomembrana. Também há camadas de argila, mantas, cobertores velhos e plantas que não tenham raízes compridas, a exemplo das bromélias. Há conforto acústico e térmico.

Em toda a propriedade não são usados defensivos químicos nem adubo de origem animal.

Apartamentos da pousada podem ser alugados para temporadas ou mensalistas

Nos apartamentos, o piso é de concreto queimado e resinado para dar maior conforto térmico por absorver a temperatura. Os tijolos são ecológicos e não há cimento para ligar uns aos outros. As telhas, fabricadas exclusivamente no Paraguai, chamadas tegualon, funcionam como um isolante térmico, o que garante frescor no verão e economia no inverno, minimizando os custos de energia elétrica.

Esgoto tem tratamento natural

Estações de tratamento usa raízes e bactérias anaeróbicas.

A propriedade apresenta três estações ecológicas de tratamento de esgoto, que funcionam com tanques anaeróbicos e filtros feitos de raízes. Os filtros são caixas nas quais há plantas com capacidade de filtrar água.

Esse sistema é voltado para filtrar a água cinza que vem de chuveiros e torneiras, e carrega mais poluentes principalmente de produtos cosméticos. Depois de filtrada, a água fica clara.

Há também biodigestores para filtragem da água negra que sai dos vasos sanitários. Esse sistema é anaeróbico (sem oxigênio), e a limpeza é realizada por bactérias que comem fezes e urina, liberando lodo livre de patogênicos. Assim a água sai pronta para ser devolvida ao meio ambiente e na pousada é direcionada para mais um filtro de raízes chamado ciclo das bananeiras.

Para isso, bananeiras são plantadas em volta de um círculo e a água é liberada ali para que a banana puxe o excedente e evapore no meio ambiente. Não há nenhum tipo de contaminação.

A propriedade tem agroflorestas, sistema de plantio que reúne várias espécies em um mesmo local com árvores primárias, secundárias e terciárias. A lógica é que uma árvore sirva de alimento para outra. Folhas que caem das árvores, por exemplo, não são recolhidas. Entre as espécies presentes estão acerola, carambola, pomelo, angico-vermelho e amora.

As hortas seguem a lógica do plantio orgânico e abastecem o restaurante da propriedade, onde é possível saborear uma comida em fogão a lenha.