China confirma: AUSÊNCIA DE XI JINPING NO G20 EM MEIO A TENSÕES COM A ÍNDIA

A China afirmou nesta segunda-feira (4) que o líder Xi Jinping faltará pela primeira vez a uma reunião importante das 20 principais economias do mundo. O primeiro-ministro Li Qiang viajará para o evento, que ocorre neste fim de semana, em seu lugar.

A ausência de Xi na Cúpula do G20 ocorre num momento em que aumentam as tensões entre a China e o país anfitrião, a Índia, devido à disputa na fronteira entre os dois países e aos crescentes laços de Nova Dhéli com os Estados Unidos.

As questões sobre a participação de Xi na reunião foram levantadas pela primeira vez na semana passada, quando a Reuters informou que o líder chinês provavelmente não compareceria, citando dois diplomatas indianos não identificados.

Numa conferência de imprensa regular nesta segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que Li participaria da Cúpula no sábado e domingo, sem mencionar Xi.

Mao Ning, porta-voz do ministério, evitou uma pergunta de um repórter sobre o motivo do não comparecimento de Xi.

“O Grupo dos 20 é um fórum importante para a cooperação econômica internacional e a China sempre atribuiu grande importância e participou ativamente em atividades relevantes”, disse Mao, sem abordar a questão.

Mesmo durante a pandemia de Covid, Xi participou das reuniões de 2020 e 2021 por videoconferência.

O presidente russo, Vladimir Putin, que enfrenta um mandado de prisão internacional por alegados crimes de guerra na Ucrânia, também não participará da cúpula. A Rússia será representada pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

O anúncio de Pequim frustrou as esperanças de que Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrem, enquanto as duas superpotências procuram estabilizar suas relações.

Antecipando a confirmação de Pequim, Biden expressou publicamente no domingo seu desapontamento por não ver Xi em Nova Delhi.

“Estou desapontado — mas vou vê-lo”, disse Biden aos repórteres no domingo.

Biden já havia dito à CNN que se encontraria com Xi “no outono”.

Os dois líderes falaram pessoalmente pela última vez em novembro de 2022, na Cúpula do G20 em Bali, onde se comprometeram a restaurar os canais de comunicação num esforço para evitar que as tensões crescentes se transformassem em conflitos abertos. Essa reunião foi a única vez que os dois se encontraram pessoalmente desde que Biden assumiu o cargo.

Quatro funcionários do gabinete dos EUA visitaram Pequim nos últimos meses, depois de um suposto balão espião chinês ter descarrilado um esforço incipiente de reaproximação no início do ano.

A ausência de Xi na cúpula do G20 também significa que ele não terá uma reunião bilateral formal com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, uma vez que os dois vizinhos continuam em desacordo sobre a sua fronteira contestada.

Xi e Modi concordaram em “intensificar esforços” para diminuir as tensões na fronteira no mês passado, na cúpula dos Brics na África do Sul — o que foi visto como um passo para reparar a sua relação tensa.

Mas as tensões aumentaram novamente na semana passada, quando a Índia apresentou um “forte protesto” contra o mapa nacional da China recentemente publicado, que dizia incluir o estado indiano de Arunachal Pradesh e o disputado planalto Aksai-Chin em território chinês.

A fronteira disputada tem sido uma fonte de atrito entre Nova Dhéli e Pequim e resultou numa guerra em 1962 que terminou com uma vitória chinesa.

As tensões aumentaram novamente em 2020, depois de uma briga mortal no Vale de Galwan que resultou na morte de 20 soldados indianos e quatro chineses.