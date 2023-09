Em Evento: NOS EUA, DORIA DEFENDE ‘SEGURANÇA JURÍDICA’ PARA O BRASIL ATRAIR MAIS INVESTIMENTOS

Em Washington, nos Estados Unidos, para evento que reúne empresários, políticos e autoridades brasileiras, o ex-governador paulista João Doria destacou a possibilidade de atração de investimentos externos importantes para o Brasil neste momento de recuperação da economia.

As falas do Lide Brazil Development Forum trataram de projetos econômicos que avançam no Congresso e destacaram a importância de ampliar a pauta ambiental. “Sem segurança jurídica, o Brasil não terá novos investimentos ambientais”, afirmou Doria, que é co-chairman do Lide (Grupo de Líderes Empresariais).

O evento encerrado neste domingo, 3, na capital norte-americana tem como tema central “Potenciais de Investimentos Multilaterais no Brasil”. Pela primeira vez, governadores e prefeitos do país se reuniram simultaneamente com representantes das três organizações com sede em Washington – BID, IFC e Banco Mundial.