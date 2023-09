Previsão: SEMANA COMEÇA COM ALERTA LARANJA EM FOZ DO IGUAÇU

Após um fim de semana com condições que foram de temporal, na madrugada de sábado (2), a calor intenso, na tarde de domingo (3), a segunda-feira (4) começou com alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vê chances de fenômenos como chuvas e ventos fortes em Foz do Iguaçu e áreas vizinhas.

Céu com nuvens carregadas na Região Norte de Foz do Iguaçu.

Após um fim de semana com condições que foram de temporal, na madrugada de sábado (2), a calor intenso, na tarde de domingo (3), a segunda-feira (4) começou com alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vê chances de fenômenos como chuvas e ventos fortes em Foz do Iguaçu e áreas vizinhas.

Conforme o Inmet, o alerta estará em vigor até as 18h, embora as regiões com maior risco de temporais sejam o interior do Rio Grande do Sul e o Oeste de Santa Catarina. Especificamente para Foz, fontes como o Simepar projetam 15 milímetros de chuva no acumulado do dia, além de rajadas de vento de até 59 quilômetros por hora.

O boletim do Simepar prevê que os próximos dias serão instáveis em Foz do Iguaçu, com tempo firme apenas na terça (5) e no domingo (10). Para quinta-feira (7), feriado de Independência do Brasil, a projeção inicial é de “céu parcialmente encoberto e pancadas de chuva”, com temperaturas entre 21°C e 28°C e 10.9 milímetros de precipitações.

O site Climatempo também indica predomínio de chuvas ao longo da semana na Terra das Cataratas, com possibilidade de temporal na tarde de segunda, sol entre nuvens na terça e chuvas de intensidades variáveis nas demais jornadas. A Metsul Meteorologia cita segunda, sexta (8) e sábado (9) como os prováveis dias mais chuvosos da semana.

Cataratas do Iguaçu

Às 8h desta segunda-feira, a vazão de água nas Cataratas do Iguaçu, medida pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), era de 1.800 metros cúbicos por segundo (m³/s), 20% acima do referencial padrão de 1.500m³/s. A tendência para as próximas horas é de ligeiro aumento no volume do Rio Iguaçu na fronteira.