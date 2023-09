Saúde inicia: LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO VACINAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL

A Secretaria Municipal da Saúde dará início, na próxima segunda-feira (11), a um levantamento sobre a situação vacinal dos estudantes matriculados nas 50 escolas e 45 Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) de Foz do Iguaçu. A ação tem o apoio da Secretaria Municipal da Educação.

O objetivo é verificar a quantidade de crianças com a vacinação em dia e realizar os devidos encaminhamentos para ampliar a cobertura vacinal no município. As famílias já estão sendo informadas pelas unidades de ensino a enviar a caderneta de vacinação dos filhos para checagem das equipes.

Estando com todas as vacinas do esquema preconizado para a idade, será fornecida a declaração de vacina da criança (documento exigido para as matrículas e rematrículas na rede). Do contrário, os pais serão informados e responsabilizados a levar os filhos até a unidade de saúde mais próxima para atualização da caderneta.

O trabalho será executado por equipes da Atenção Primária com apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de todas as regiões da cidade.

Conforme explicou a coordenadora de Cuidado da Saúde da Criança e Adolescente, Márcia Caroline Vilalba, o principal objetivo é melhorar os índices de vacinação deste público. “Considerando as baixas coberturas vacinais em nosso município e a proximidade do período para fornecimento de declaração de vacina, vamos realizar este novo modelo de atendimento, indo até as escolas e analisando a carteira de vacinação de cada aluno. Temos certo, que a parceria entre Educação e Saúde é o melhor caminho para mantermos uma boa cobertura vacinal de nossas crianças e adolescentes e assim evitar o retorno de doenças já erradicadas em nosso país”, disse.

As atividades nas escolas e Cmeis serão realizadas no período de 11 a 15 de setembro.

Dados

A BCG, que protege contra formas graves de tuberculose, é única vacina que tem alcançado a cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90%. As demais, como Pentavalente, Rotavirus, Poliomielite, Meningo C, Pneumo e Febre Amarela não atingem a meta nos últimos anos, de acordo com o Programa Municipal de Imunização (PMI). A vacina da Influenza (gripe), por exemplo, está com a cobertura vacinal em 33% no grupo de crianças de 6 meses a menores de 5 anos.