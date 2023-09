Serviços essenciais: NA PREFEITURA SERÃO MANTIDOS DURANTE O FERIADÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Os serviços da Prefeitura de Foz do Iguaçu considerados essenciais, como saúde, segurança pública, coleta de lixo, coleta seletiva e limpeza pública serão mantidos normalmente durante o Feriado da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (07), conforme prevê o Decreto 31.049/2023.

Na saúde, funcionam de forma ininterrupta as UPAS João Samek, no Jardim das Palmeiras e Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, além da Unidade 24 Horas Padre Ítalo – que atualmente funciona no Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, no Porto Meira. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também terá atendimento e pode ser acionado em casos de urgência e emergência através do telefone 192.

As Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas no feriado de 7 de setembro, mas abrem na sexta (08) em sistema de escala. Também funcionam dessa maneira o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância em Saúde, Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), serviços da rede de Saúde Mental, Programa IST AIDS e Hepatites Virais e a sede da Secretaria da Saúde, com todas as diretorias em funcionamento no dia 08 de setembro. O atendimento ao público na sede administrativa será das 8h às 14h na sexta-feira.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) não terá atendimento no feriadão, devido ao trabalho realizado pelas equipes no último sábado (02), para triagem do mutirão de cirurgias eletivas que terá início nos próximos dias.

Outros serviços

Não haverá expediente nas repartições públicas do município durante o feriadão (07 e 08), com retorno do funcionamento na segunda-feira (11). Também não haverá aulas nas 50 escolas e 45 Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) na quinta (feriado) e na sexta (recesso escolar).

A coleta seletiva de materiais recicláveis funciona normalmente na quinta (07) e na sexta (08). A Guarda Municipal atuará todos os dias e pode ser acionada pelo telefone 153.

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estarão abertos durante todo o feriado. O CAT (Centro de Atendimento ao Turista, na Avenida das Cataratas) e o TELETUR funcionam normalmente. O telefone do CAT é o 2105-8128 e do TELETUR 0800 045 1516.