Apreensão: PRF APREENDE 4 FUZIS, 4 PISTOLAS E 13 CARREGADORES NA BR-251

Durante a tarde dessa segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 4 homens e apreendeu 4 fuzis, 4 pistolas e 13 carregadores na BR-251, em Francisco Sá (MG).

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 480, quando abordaram dois automóveis com placas do Rio Grande do Norte (o primeiro ocupado por três homens e o segundo apenas com o condutor).

Durante a fiscalização ficou constatado que os veículos vinham da região de fronteira, Foz do Iguaçu (PR), e que traziam consigo uma grande diversidade de objetos sem cobertura de documentação fiscal (celulares, molinetes, brinquedos, perfumes, cigarros eletrônicos, ferramentas, bebidas, copos e garrafas térmicas, dentre outros). Conforme informado pelos ocupantes, os veículos tinham como destino o Estado do Rio Grande do Norte.

Os policiais encontraram ainda, dissimuladas e escondidas, diversas armas de fogo de alta energia e calibre restrito: – 01 (uma) Carabina 7.62 de fabricação americana, 01 (uma) Carabina 5.56 também americana; – 02 (duas) Carabinas 5.56 Husan; – 03 (três) pistolas 9 mm turcas; – 01 (uma) pistola 9 mm israelense; além de 07 (sete) carregadores 9 mm, 05 (cinco) carregadores de 5.56 e 01 (um) carregador de 7.62.

Diante dos fatos constatados, foi dada voz de prisão aos 4 homens que foram encaminhados, juntamente com as armas, veículos e demais objetos, para Delegacia da Polícia Federal em Montes Claros (MG).