Espaço: HUBBLE REGISTRA ESTRELA 20 VEZES MAIS MASSIVA QUE O SOL

O lendário Telescópio Espacial Hubble, operado em parceria pela NASA e pela ESA, fez uma imagem impressionante de um berçário de estrelas. O registro divulgado no dia 28 de agosto mostra um céu pontilhado cheio de jovens estrelas brilhantes, incluindo uma gigante 20 vezes mais massiva que o Sol.

Na imagem feita pelo instrumento Wide Field Camera 3, do Hubble, é possível ver centenas de estrelas de coloração azulada e algumas outras menores em amarelo e laranja. O fundo

é acinzentado devido a poeira cósmica, com algumas regiões pretas e alaranjadas.

Protoestrela supermassiva

No centro da foto, atrás da faixa vertical escura, está uma protoestrela supermassiva conhecida como OH 339.88-1.26. Mesmo ainda se formando e recolhendo matéria da nuvem de poeira e gás ao seu redor, ela já é cerca de 20 vezes mais massiva que o Sol.

De acordo com a Agência Espacial Europeia, a estrela está localizada na constelação de Ara, a cerca de 8900 anos-luz da Terra, escondida atrás de nuvens de poeira e gás.

Faixas sinuosas de poeira escura passam por esta imagem, que também está repleta de estrelas brilhantes coroadas com picos de difração entrecruzados. A faixa vertical escura no centro desta imagem esconde OH 339.88-1.26, que é uma radiação astrofísica. ESA, em comunicado

As observações do berçário de estrela feitas pelo Hubbles foram apoiadas por outros observatórios, como o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), que conta com 66 antenas de alta precisão, espalhadas por distâncias de até 16 quilômetros, e o Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha (SOFIA), atualmente aposentado e que operava a partir de um avião Boeing 747.