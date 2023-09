Engavetamento na BR-277: POLÍCIA APURA RESPONSABILIDADE DE FUSCA NA CONTRAMÃO

A Polícia Civil do Paraná deve avaliar qual foi o envolvimento de um motorista flagrado trafegando pela contramão na região onde um gigantesco engavetamento matou cinco pessoas na BR-277, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba.

O acidente aconteceu no sábado (2) e as batidas em série envolveram cerca de 50 veículos, entre carros e caminhões. Imagens gravadas por um caminhoneiro que estava no local mostram um fusca passando pela contramão a cerca de 100 metros do engavetamento.

A ação foi registrada por uma câmera acoplada na cabine do caminhão (assista abaixo). A Delegacia de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, conduz as investigações. Além de analisar as imagens, os policiais também ouvem sobreviventes e testemunhas.

Segundo o delegado Ademair da Cruz Braga Júnior, mesmo que o condutor do fusca tenha saído pela contramão para evitar o primeiro acidente, a atitude irresponsável e ilegal pode ter contribuído para a segunda parte do engavetamento.

“Um comportamento desse de trafegar na contramão de uma rodovia após um acidente, de alguma maneira, contribui de alguma forma para incrementar o risco de acidentes. Um comportamento como esse ele é tão perigoso, se não mais, do que esses que diminuem a velocidade”, detalha.

O delegado também aguarda a produção do laudo pericial pela Polícia Científica. O documento técnico deve orientar e ajudar a direcionar as investigações da Polícia Civil. Ele defende que o inquérito seja conduzido com paciência, devido à complexidade da situação e das dificuldades para apontar as responsabilidades.

“Nós temos várias vítimas que se envolveram em um acidente que não sei qual é a causa. E eu não sei pela complexidade. Então, apressar uma investigação dessa é apressar e correr o risco da gente fazer mal feito. Temos que chegar em uma conclusão sem responsabilizar quem não deveria e não deixar de responsabilizar quem tem que ser responsabilizado”, justifica.

Ademair da Cruz Braga Júnior destaca que os acidentes na BR-277, no trecho entre Curitiba e Ponta Grossa, se tornaram frequentes. Isso indica, segundo ele, que pode haver problemas mais complexos do que simplesmente a imperícia ou imprudência de motoristas. O delegado que conduz o inquérito deve apurar se os administradores da rodovia também podem ser considerados responsáveis.

“Nós temos que responsabilizar quem de fato é responsável, pensando inclusive em ações de governo, fiscalização, prevenção…nós temos vistos acidentes recorrentes e as causas devem ser investigadas”, finaliza.

A BR-277 está entre as rodovias que passaram para a administração pública após o fim dos contratos de concessão do antigo Anel de Integração do Paraná, em novembro de 2021.

Como se trata de um trecho federal, a responsabilidade é do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com apoio do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem). No momento do acidente, chovia e uma neblina intensa prejudica a visibilidade dos motoristas.