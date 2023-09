Entenda: A MUNIÇÃO ANTITANQUE QUE EUA VÃO ENVIAR À UCRÂNIA E QUE É CRITICADA PELA RÚSSIA

Nas primeiras horas desta quinta-feira (7/9), foram relatados supostos ataques de drones ucranianos na cidade russa de Rostov-on-Don e perto de Moscou.

Imagens de um vídeo não verificado mostraram o que parecia ser uma explosão no centro de Rostov, onde, segundo o governador Vasily Golubev, uma pessoa ficou levemente ferida e vários carros foram danificados.

De acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um drone que tinha como alvo a cidade de Ramenskoye (a 46 km da capital russa) também foi abatido e nenhum dano foi relatado.

O anúncio de um novo pacote de segurança para a Ucrânia ocorreu durante a visita do secretário de Estado americano Antony Blinken a Kiev, desencadeando a ira dos russos.

As munições de 120 mm — parte do pacote de US$ 175 milhões em equipamento militar dos EUA para a Ucrânia — destinam-se aos tanques M1 Abrams que deverão ser entregues à Ucrânia ainda neste ano.