Foz do Iguaçu: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA SERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO NA UNIFOZ

Avançar na discussão de propostas para o fortalecimento do setor cultural, planejamento de programas e ações para a consolidação de uma Política Nacional de Cultura. Esse é um dos objetivos e um dos seis eixos de trabalho que serão debatidos na V Conferência Municipal de Cultura de Foz do Iguaçu.

O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) reunirá artistas, fazedores de cultura, entidades e representantes do Poder Público nos dias 15 e 16 de setembro na Unifoz (Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu), na Alameda Rui Ferreira, 164 – Centro.

A programação inicia na sexta-feira (15), às 17h30, com credenciamento, discussão e aprovação do regimento e palestra magna com Pedro Vasconcellos, diretor de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Ele abordará o tema central do evento: “Democracia e Direito à Cultura”.

No sábado (16), a conferência inicia às 8h com café da manhã e seguirá até as 19h com apresentação das propostas, trabalho dos eixos, eleição dos delegados que representarão o município na Conferência Estadual, deliberação dos grupos de trabalho e plenária final. Durante o encontro, também acontecerá a eleição de entidades das organizações da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais.

André dos Santos, presidente do CMPC destaca a importância a participação da sociedade neste processo. “A conferência é uma oportunidade para a sociedade civil, os trabalhadores da cultura e servidores públicos debater e planejar ações a curto, médio e longo prazo para a política da cultura no município. É um momento importante de mobilização e participação, aberto a todos os interessados”, afirmou.

Pessoas interessadas em acompanhar os trabalhos da conferência podem fazer a inscrição como observadoras através do link: https://forms.gle/jezJsahfNfoLBzWx7.

Propostas

A Conferência foi precedida de sete pré-conferências de cultura, que iniciaram em 05 de agosto e terminaram nesta segunda-feira (04). Elas foram realizadas em todas as regiões da cidade e reuniram aproximadamente 300 pessoas nas discussões das propostas.

“Nas pré-conferências, os cidadãos, os artistas, agentes e trabalhadores da cultura de Foz trouxeram a sua visão sobre a cultura local e falaram muito sobre as demandas nos bairros. Ficou demonstrado que temos muito para avançar e que a população sabe a importância e quer construir isso em conjunto”, citou Santos.

Os eixos a serem debatidos durante o evento são: Institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade e Direito às Artes e Linguagens Digitais.