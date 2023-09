Foz do Iguaçu: POLICIAIS APREENDEM 100 LITROS DE AGROTÓXICOS CONTRABANDEADOS

Policiais federais e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreenderam 100 litros de agrotóxicos contrabandeados em Foz do Iguaçu (PR), na madrugada desta quarta-feira (07). A carga estava em uma embarcação que realizava travessia irregular no Rio Paraná.

Os policiais realizavam um patrulhamento fluvial quando avistaram um caiaque atravessando para o lado brasileiro. Ao se aproximar para a abordagem, o condutor se atirou na água e fugiu em direção à mata ciliar, abandonando a embarcação com os produtos químicos.

O condutor não foi localizado. A embarcação e os agrotóxicos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu.

A apreensão é um importante resultado para o combate ao contrabando e ao descaminho, que causam prejuízos ao Estado e à população. Os agrotóxicos contrabandeados podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente.