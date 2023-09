Acompanhe: LULA CHEGA A NOVA DÉLHI PARA A CÚPULA DO G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Nova Délhi (Índia) nesta 6ª feira (8.set.2023). Lula está no país para participar da 18ª Cúpula do G20, grupo das 19 economias mais industrializadas do mundo mais a União Europeia.

O avião presidencial pousou às 12h15 (horário de Brasília) no aeroporto da capital indiana –às 20h45 no horário local. Por causa das limitações da aeronave da Força Aérea Brasileira, o trajeto teve 3 etapas. Lula deixou Brasília na tarde de 5ª feira (7.set), logo depois de acompanhar o desfile de 7 de Setembro. Foi a Recife. De lá, decolou para Túnis (Tunísia).

O presidente não cumpre mais agendas nesta 6ª feira (8.set). A cúpula do G20 começa no sábado (9.set), às 2h (horário de Brasília). As reuniões se estendem pelo fim de semana. Lula chega ao Brasil na 2ª feira (11.set).

Na pauta do encontro deste ano devem estar meio ambiente, mudanças climáticas, crescimento inclusivo e sustentável, governança global e combate às desigualdades e à fome.

Durante a cúpula, Lula participará da cerimônia de transferência da presidência do grupo. Será do Brasil pela 1ª vez, partir de 1º de dezembro de 2023. O mandato vai até 30 de novembro de 2024.

Outro destaque da viagem será a assinatura de um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para que os 3 países lancem em conjunto uma frente pelo uso de biocombustíveis.

Lula estará acompanhado do ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores). O chanceler chegou na Índia 1 dia antes do presidente. Por isso, não participou das celebrações do Dia da Independência.