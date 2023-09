Entenda: GOVERNO DOS EUA INVESTIGA SMARTPHONE INOVADOR PRODUZIDO NA CHINA

O governo dos Estados Unidos vem buscando mais informações sobre o Huawei Mate 60 Pro, novo smartphone chinês, equipado com um chip tecnologicamente avançado.

O novo dispositivo, que supostamente inclui um novo processador 5G Kirin 9000s, desenvolvido especificamente para o fabricante chinês Huawei, chocou recentemente especialistas da indústria.

Houve dúvidas sobre como a empresa tem a tecnologia para fabricar tal chip após grandes esforços dos Estados Unidos para restringir o acesso da China à tecnologia de chips estrangeira.

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca na terça-feira (5) que os EUA precisam de “mais informações sobre seu caráter e composição” para determinar se as partes contornaram as restrições americanas às exportações de semicondutores.

Em 2019, o governo proibiu as empresas norte-americanas de venderem software e equipamentos à Huawei e restringiu os fabricantes internacionais de chips que utilizam tecnologia fabricada nos EUA de estabelecerem parcerias com a empresa.

O governo citou preocupações de segurança nacional, como o potencial de ataques cibernéticos ou espionagem por parte do governo chinês.

A inclusão de um chip 5G personalizado é vital para a Huawei, que enfrenta o impacto das restrições dos EUA no seu negócio de dispositivos.

Procurada, a Huawei não respondeu a um pedido de comentário.

“A reação na China parece ser de entusiasmo em massa. A Huawei, ao mesmo tempo em que compete para ser a marca ‘número um’ de smartphones em todo o mundo, luta para voltar ao mercado de smartphones com silício fabricado na China. A empresa tem negociado com base no mantra ‘Made In China’”, disse David McQueen, diretor da ABI Research, à CNN.

O especialista disse que o lançamento também levanta questões sobre como a Huawei conseguiu lançar o telefone, já que passou os últimos quatro anos sob restrições dos EUA de acesso à tecnologia 5G.

“Não tenho certeza de como a empresa conseguiu obter todos os outros componentes que precisam ser incluídos em um smartphone 5G, como amplificadores de potência, interruptores e filtros”, disse ele.

Quando a Huawei lançou o smartphone Mate 60 Pro, no final do mês passado, não incluiu muitas informações sobre o chip na página de produto do seu site, além de prometer uma melhor experiência de comunicação e uma conexão de rede mais estável.

Mas na semana passada, a empresa de consultoria TechInsights analisou o Mate 60 para ver mais de perto o chip, que parecia ser um processador de 7 nanômetros fabricado pela Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) da China.

A SMIC, que é uma empresa chinesa parcialmente estatal, foi incluída nas restrições à exportação estabelecidas pelo governo dos EUA há vários anos.

O Conselheiro de Segurança Nacional, Sullivan, acrescentou que os Estados Unidos “deveriam continuar no seu curso, com um conjunto de restrições tecnológicas, focados estritamente nas preocupações de segurança nacional.