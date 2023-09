7 de Setembro: CHEIO DE NADA E SEM POVO NA RUA, DIZ MORO SOBRE

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) escreveu em seu perfil no X (ex-Twitter) que o desfile do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), foi “vazio e cheia de nada”.

Na opinião do ex-juiz federal, a baixa adesão de público no evento reflete uma falta de entusiasmo da população com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Serve para lembrar que precisamos retomar luta vibrante, mas pacífica pela independência”, declarou.

Segundo levantamento do Poder360, a cerimônia para comemorar a independência do Brasil teve um público de aproximadamente 25.000 pessoas –5.000 a menos do que era esperado pelo governo (30.000). A estimativa do jornal digital foi feita a partir de fotos e vídeos do evento, bem como com o monitoramento no local.

No 7 de Setembro de 2022, com Jair Bolsonaro (PL) presidente, pouco mais de 100 mil pessoas estiveram na Esplanada. Em 1° de janeiro de 2023, numa festa com muitos shows e artistas, Lula teve um público de 150 mil a 170 mil pessoas.

A estimativa divulgada pelo Palácio do Planalto foi de 50.000 pessoas. Segundo o governo, os números são da PF (Polícia Federal) e do Exército brasileiro. Esse número não se confirma quando são consideradas as imagens do desfile e as anotações de público captadas pela equipe do Poder360.