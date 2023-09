Drogas nos Países: AMÉRICA LATINA ELABORA PLANO PARA ENFRENTAR OS PROBLEMAS GERADOS

Considerada um evento sem precedentes, a Conferência Latino-Americana e Caribenha sobre Drogas: “Pela vida, a paz e o desenvolvimento”, realizada em Cali neste domingo (10), tornou-se um espaço de integração regional para enfrentar o flagelo do tráfico de drogas.

Este evento aconteceu sob a liderança dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, e com a presença de representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

“O que proponho é ter uma voz diferente e unificada que defenda as nossas sociedades, o nosso futuro e a nossa história, e parar de repetir um discurso falido que já deu errado”, declarou Petro no encerramento da Conferência.

Nós, latino-americanos, devemos levantar a voz “sem vergonha, porque não temos nada a esconder, porque quem cometeu os erros não somos realmente nós. Fomos nós que colocamos o sangue. Fomos nós que causamos a dor. Aqueles que tiveram a beleza destruída fomos nós”, disse ele.

Petro enfatizou que a guerra às drogas fracassou e a Colômbia e o México são as maiores vítimas desta política na América Latina que classificou como genocídio.

“Temos essa experiência de 50 anos, uma experiência sangrenta e feroz, e que se repete há algumas décadas em outros países como o México. Por isso, talvez, o fato de a Colômbia e o México serem os convocadores deste encontro tenha um significado, um valor no planeta terra, na humanidade”, comentou.

Por sua vez, o presidente do México garantiu que o fundamental para enfrentar o flagelo do narcotráfico e da violência é abordar as causas com um novo critério.

Temos de apresentar o critério de que a paz é fruto da justiça. Temos que primeiro lutar contra a pobreza, contra a desigualdade (…) oferecer empregos bem remunerados, servir os jovens, garantir-lhes a oportunidade de estudar, de trabalhar”, afirmou o presidente mexicano.

Além disso, fortalecer os valores culturais, morais, espirituais e utilizar todas as reservas de valores que herdamos das grandes civilizações que floresceram em nossa América e que “sempre nos levam adiante”, acrescentou.

O chefe de Estado defendeu também o fortalecimento da identidade dos povos do continente, das idiossincrasias e da unidade familiar que sempre os caracterizou.

Da mesma forma, apelou ao enfrentamento do modelo individualista que “nos tem sido imposto” na região.

No final da conferência, foi divulgado o documento final no qual os participantes reiteraram o seu compromisso comum de abordar o problema mundial das drogas de uma forma abrangente, multidisciplinar, equilibrada, abrangente, baseada em evidências científicas e eficaz.

Detalhou o roteiro deste esforço que implicará a criação de um Grupo de Acompanhamento integrado por representantes dos Estados da região para avançar numa construção pensada, soberana e ajustada às realidades de cada país.

Desta forma, abordando o problema com base no documento final da Conferência, nos desafios atuais e emergentes e nas obrigações e compromissos internacionais.

Este Grupo terá a sua primeira reunião a nível técnico durante o quarto trimestre de 2023 e procurará levar mensagens e propostas acordadas aos órgãos multilaterais, incluindo a revisão intercalar da Declaração Ministerial de 2019 da 67ª Comissão das Nações Unidas sobre Estupefacientes, a ser realizada em março de 2024.

Além disso, promover, com base na reflexão coletiva levada a cabo pelo Grupo de Acompanhamento, as consultas necessárias à convocação de uma Cúpula Internacional sobre Drogas a nível de chefes de Estado e de Governo, no âmbito da Organização das Nações Unidas, e com vista à sua realização durante o ano de 2025.

O documento final destaca a vontade dos países da região, interessados ​​em abordar de forma abrangente o problema mundial das drogas, a fim de iniciar um caminho de reflexão estrutural, crítica e construtiva para propor medidas políticas, jurídicas e sociais em nível nacional que complementem e permitam o cumprimento flexível do regime internacional sobre drogas existente, de acordo com a realidade de cada país.

