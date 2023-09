Foz do Iguaçu: PM APREENDE MAIS DE DUAS TONELADAS DE CAMARÃO CONTRABANDEADO

A Polícia Militar (PM-PR) apreendeu um caminhão carregado com duas toneladas de camarão contrabandeado na sexta-feira (8), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Segundo a polícia, a equipe realizava o patrulhamento em um pátio de um posto de combustíveis quando suspeitou quando o motorista, de 41 anos, do caminhão frigorífico, desligou o veículo imediatamente ao avistar os agentes.

O condutor foi abordado e a polícia encontrou 128 caixas de camarão da Argentina. O produto estava sem nota fiscal e sem controle sanitário.

O homem e a carga foram encaminhados para a Receita Federal de Foz do Iguaçu.