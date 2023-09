No RS: ALCKMIN ANUNCIA R$ 741 MILHÕES DE RECURSOS FEDERAIS PARA ÁREAS AFETADAS POR CHUVAS

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou neste domingo (10) que o governo federal destinará R$ 741 milhões em recursos para as regiões afetadas pelas chuvas provocadas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

Neste domingo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que subiu para 43 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram a região Sul do país nos últimos dias.

Alckmin sobrevoou os municípios do Vale do Taquari, área que concentra os maiores estragos, e afirmou que o desastre natural que atingiu o Rio Grande do Sul será prioridade máxima do governo a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).