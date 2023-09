Decepção para o meio ambiente: CANUDOS DE PAPEL SÃO MENOS EFICIENTES QUE OPÇÕES EM METAL OU VIDRO

O uso de canudos de plástico traz sérios problemas ao meio ambiente. Essa informação não é nenhuma novidade. Os motivos pelos quais eles não são bons para o meio ambiente começam com o fato de que demoram centenas de anos para se decompor, poluindo oceanos, rios e solos.

Além disso, os animais marinhos e as aves confundem os canudos com comida, o que causa danos futuros à saúde deles. Já a produção de canudos plásticos consome recursos naturais e libera poluentes no ar.

Diante desse cenário, a substituição do canudo de plástico por alternativas mais sustentáveis tornou-se uma corrida contra o tempo. Surgiu, então, a ideia dos canudos de papel que, segundo as informações divulgadas até o momento, seriam menos poluentes.

No entanto, a realidade é que nem o canudo de plástico nem o canudo de papel se apresentam como soluções realmente viáveis para combater os danos ambientes com eficiência.