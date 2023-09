Feira do Livro: SERÁ REALIZADA DE 19 A 26 DE OUTUBRO NO CLUBE GRESFI

A 18ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu já está com data marcada. O principal evento literário do município será realizado de 19 a 26 de outubro no Clube Gresfi, na Avenida JK.

A Fundação Cultural e a comissão organizadora, composta pelas secretarias de Educação, Turismo e Projetos Estratégicos; Trabalho, Juventude e Capacitação e Conselho Municipal de Políticas Culturais estão trabalhando na programação, que será fechada com a contratação de uma empresa que fará a curadoria do evento.

O diretor presidente da Fundação Cultural Juca Rodrigues, adiantou que a feira será novamente um local de encontro e de valorização da arte, da cultura, da literatura e do patrimônio, já que será realizada no Clube Gresfi, sede do primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu.

“Temos plena certeza de que teremos um evento repleto de atrações para todas as idades, com a participação dos livreiros nos estandes, exposições, rodas de conversa e palestras com autores locais e convidados, apresentações artísticas e culturais, atividades lúdicas para as crianças, assim como os lançamento de livros”, comentou.

Um dos eventos mais tradicionais de Foz do Iguaçu, a Feira do Livro atrai milhares de pessoas todos os anos para prestigiar convidados influentes no cenário nacional e autores locais.

“Ela cumpre um importante papel na realização das políticas para o livro, leitura e literatura, de forma que contribui para a propagação das ações da cultura para toda a população, principalmente com a participação de estudantes da rede pública, famílias e diversas pessoas que encontram na feira um ótimo espaço para vivenciar a cultura de forma direta”, completou Rodrigues.

A Secretaria da Educação também está organizando as visitas dos alunos até a feira e a distribuição do vale-livro, para que todos os alunos da rede tenham acesso ao evento.